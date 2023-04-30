  • 25°C
香港時間 : 2023430日 (週日) 11:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公益企業】信和支持「共創明『Teen』計劃」 推動基層學童發展

理財智慧 11:30 2023/04/30

分享：

分享：

為響應香港特區政府支援基層家庭學生的「共創明『Teen』計劃」，信和集團持續與不同團體合作籌劃約 20 場多元化體驗活動，並邀請同事擔任義務友師，活動內容涵蓋創新科技、文化傳承、人生規劃及可持續發展等，吸引約 500 名學員和友師參與，讓青少年學
員拓寬視野，加強自信，啓發他們探索更多個人發展的可能性。


信和集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮表示︰「年輕人是我們創造更美好未來的關鍵，我們很高興參與這項計劃，與各界攜手扶持學員增加上流機會，為協助基層家庭出一分力，建立關愛共融的社會。集團一直致力培育人才，經常與青年人交流互動，感受到他們的活力、創造力及潛力。我們非常感謝同事們的踴躍參與擔任友師，憑藉他們的經驗，鼓勵學員從小培養好的價值觀，訂立目標，並一步一步裝備自己，向理想邁進，建構自己的人生路。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5
  • 信和集團義工與學員合力清潔海灘，宣揚海洋保育意識。

為了讓學員開闊眼界，集團特別安排各類綠化及戶外活動體驗，包括在香港黃金海岸酒店的黃金海岸綠悠農莊體驗都市耕作，學習「農場到餐桌」(farm-to-table) 飲食概念；透過大澳文物酒店及周邊環境的導賞團，讓學員發掘棚屋的傳統及文化，以及大嶼山漁村歷史遺產的獨特自然風貌；參觀信和創意研發室及參與 STEM 工作坊，探索創新技術解決方案，啟發學員的創意及科學思維。

集團亦與志同道合的夥伴共同策劃多元化活動，向年輕一代推廣可持續發展理念，包括透過珊瑚保育工作坊、清潔海灘等，提升學員對海洋保育的意識。學員亦透過參觀香港富麗敦海洋公園酒店和香港黃金海岸酒店，以及酒店管理人員及行政總廚的分享活動等，加深對本港酒店業及可持續發展旅遊的了解。

為了幫助學員探索自我，同時加強自信及團隊精神，來自不同集團旗下不同業務範疇的友師，透過「師友配對」及「個人發展規劃」活動，與學員分享人生經驗。集團旗下奧海城及香港黃金海岸酒店，亦為學員提供了「工作影子」機會，讓他們在友師的指導下，親身體驗商場及酒店不同崗位的工作，啟發他們探索更多發展路向。

 

 

 

 

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

同場加映：【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？


【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
可持續發展 香港黃金海岸 黃金海岸 商場 信和 工作坊 酒店 創新科技及應用

下一篇文章

【半導體行業】聯發科進軍新領域 重點開發汽車和AI晶片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
有盈退休：投資／投注致富是場夢
有盈退休：投資／投注致富是場夢
【金價點睇】三重利好撐黃金升浪 金價極值位睇2450
【金價點睇】三重利好撐黃金升浪 金價極值位睇2450
北區私樓空置率9.8%冠全港　黃大仙最低　跌至0.3%
北區私樓空置率9.8%冠全港　黃大仙最低　跌至0.3%
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤 X 麥當勞】姜濤重新演繹《沒有翅膀的天使》傳承正能量 「Big Mac Big Heart」活動 每售出一個Big Mac餐麥勞就捐1蚊
【姜濤 X 麥當勞】姜濤重新演繹《沒有翅膀的天使》傳承正能量 「Big Mac Big Heart」活動 每售出一個Big Mac餐麥勞就捐1蚊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款