【內房業績】 萬科企業首季多賺1.2% 銷售表現按年輕微下滑

萬科企業（02202）周五（28日）收市後公布截至今年3月底止首季業績，盈利14.5億元人民幣，按年升1.2%。股價周五收報12.22元，升1.2%。

期內，集團收入684.7億元（人民幣，下同），按年增長9.3%；基本每股收益0.1251元。不過，銷售表現較去年同期出現不同程度的下滑，合同銷售面積625.7萬平方米，按年下跌1.1%；合同銷售額1,013.8億元，按年減少4.8%。截至3月底，集團有3,435.3萬平方米已售資源未竣工結算，合同金額約5,488.6億元。

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集團新增5個開發項目，總建築面積約87.6萬平方米，權益建築面積48.4萬平方米。在建項目總建築面積約8,042.8萬平方米，權益建築面積約5,097.6萬平方米；規劃中項目總建築面積約3,541.7萬平方米，權益建築面積約2,252.1萬平方米。期內，新開工與復工項目建築面積590萬平方米，完成全年計劃的35.3%；竣工建築面積344.1萬平方米，完成全年計劃的10.7%。

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記者：郭秀慧