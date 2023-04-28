【內銀業績】中信銀行首季多賺10.3% 不良貸款率進一步下降

中信銀行（00998）收市後公布今年首季業績，截至今年3月底止，首季盈利191.4億元人民幣，按年增長10.3%。股價周五（28日）收報4.24元，升0.2%，成交額1.1億元。

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期內，中信銀行經營收入呈現下滑趨勢，達512.5億元（人民幣，下同），按年跌5%。其中，利息淨收入為366.3億元，下降0.9%；非利息淨收入為146.3億元，減少14%。每股盈利0.39元。截至3月底，不良貸款率為1.21%，較上年末下降0.06個百分點；撥備覆蓋率達到208.87%，上升7.68個百分點。

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此外，核心一級資本充足率為8.75%，上升0.01個百分點；一級資本充足率為10.58%，下降0.05個百分點；資本充足率為13.1%，下降0.08個百分點。

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記者：郭秀慧