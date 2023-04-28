【阿里巴巴9988】淘寶造物節明天開幕 10城聯展 首免門票向公眾開放

阿里巴巴（09988）第⼋屆淘寶造物節將於明天（29日）開幕，一連3天於10個中國旅遊熱⾨城市亮相，並首次免門票向公眾開放。

為慶祝淘寶20歲，今年淘寶造物節將10城聯展，且於中國五⼀公眾假期期間舉行，從參與城市數目及公眾覆蓋來說為史上最⼤，主題為「淘出⼀萬種⽣活」。

10個聯展城市中，杭州、深圳和重慶將分別以神奇、科技和潮流為分場主題。杭州神奇主題展，為滙集手藝人、美食及二次元等神物的新奇特展覽；深圳科技主題展，則展現消費電子及智能製造等未來科技探索；重慶潮流主題展，主要展示青年在服飾、潮玩及家居領域的潮流。同時，上海、⻑沙、西安及廈⾨等7地，將陳設造物市集，吸引當地市⺠與遊客打卡體驗。

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淘寶上眾多「神店」和「神物」將在淘寶造物節中展⽰，所展出的創新產品環繞四⼤快速增⻑的消費趨勢，包括興趣、愉悅、健康和家庭，以及年輕消費者日益精細化的消費偏好。舉例說，一群95後鋼筆墨⽔發燒友共同創業，研發出環保彩墨；又如情迷於中國⺠間⼿藝的珠寶設計師，在傳統⼿⼯中注⼊現代元素。

至於追求愉悅的消費趨勢，有淘寶店鋪推出助⼈解壓的蠟燭藝術畫及寵物專屬滑板。健康消費趨勢方面，有天貓商戶開啓中國⿂⼦醬產業，令⿂⼦醬⽂化不再是遙不可及的美⻝；另有展商將材料學技術應用在⻝品產業中，並創製3D打印⻝品。

另外，與家庭生活相關的消費主題，有天貓商戶推出「會⾶的相機」，以滿⾜家庭尤其是⼥性，在戶外郊遊和旅⾏等社交活動中的拍照需求。除綫下互動外，眾多商家將在現場通過淘寶直播的店鋪直播間，帶領綫上觀眾直擊展會、體驗產品，與消費者實時互動。

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記者：袁國守