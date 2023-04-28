【姜濤 X 麥當勞】姜濤重新演繹《沒有翅膀的天使》傳承正能量 「Big Mac Big Heart」活動 每售出一個Big Mac餐麥勞就捐1蚊

各位姜糖，又要準備食巨無霸啦！今次是做善事，相信大家一定食得像姜濤一樣滋味。

麥當勞植根香港48年，一直麥麥關懷社會，透過不同途徑凝聚社區力量，致力為社會帶來共享價值。5月2日（下週二）起至5月28日期間，麥當勞將與香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤攜手推出「Big Mac Big Heart」活動，顧客每購買一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，香港麥當勞就會捐出1元支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。姜濤更為香港麥當勞叔叔之家慈善基金重新演繹經典歌曲《沒有翅膀的天使》，盼以動人歌聲傳承溫暖正能量，呼籲大眾繼續支持病童及其家庭。

▲ 姜濤十分喜歡小朋友，與一班小演員在MV拍攝現場一起玩樂及上唱遊課的快樂時光。

「飛 我伴你飛 家 我為你起 高低也與你一起 僅此給你⋯⋯」這句大家耳熟能詳的歌詞，今天由香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤透過重新演繹當年由劉德華原唱的經典慈善歌曲《沒有翅膀的天使》，藉着溫柔動人的旋律向新一代傳承希望與祝福，為社會帶來正能量。除了有姜濤帶來暖人歌聲外，是次麥當勞更特意邀請曾獲「香港電影金像獎」最佳美術指導提名的張蚊為《沒有翅膀的天使》擔任MV導演。年幼時曾於麥當勞開生日派對的張蚊，對餐廳有既深刻又夢幻的回憶，所以她今次亦刻意搭製夢幻溫暖的場景，並搜羅眾多懷舊玩具營造氣氛，更安排姜濤在MV中擔任一名玩具修理員的角色，與一眾小朋友互動，帶出陪伴同行的美好訊息，鼓勵大眾為病童家庭送上支持及希望。

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除了MV，麥當勞更上載了《沒有翅膀的天使》MV製作特輯至香港麥當勞官方YouTube頻道，讓各位感受姜濤與一班小演員在MV拍攝現場一起玩樂及上唱遊課的快樂時光。

此外，由5月2日至5月28日期間，麥當勞會與姜濤攜手推出「Big Mac Big Heart」活動，顧客購買一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，香港麥當勞就會捐出1元支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金，希望藉此勉勵大眾同心行善，麥麥關懷有需要的人。

▲ 於5月2日至5月28日期間，顧客凡購買一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，香港麥當勞就會捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金，希望藉此勉勵大眾同心行善，麥麥關懷有需要的人。







▲ 巨無霸 鬆軟煙韌麵飽夾著兩塊用上洋蔥粒調味及100%純牛肉的漢堡牛肉，巨無霸醬搭配爽脆切絲生菜、入口即溶的香濃車打芝士及開胃酸瓜，增添香濃肉味，成就多汁惹味漢堡，人人食過笑哈哈！

▲ 脆雞巨無霸 選用以微甜的鬆軟麵飽夾著外層金黃酥脆、內裡鮮嫩Juicy的脆雞，加上爽脆切絲生菜、秘製巨無霸醬、入口即溶香濃車打芝士及開胃酸瓜，一口咬下盡享豐富口感。





▲ 曲奇忌廉批 可可味脆皮與香滑濃厚的雲呢拿味曲奇餡料 交錯 ，讓你每口都能嘗到OREO 的經典味道。

▲ Double OREO麥旋風 順滑新地混合雙倍OREO脆脆，再配上原塊Mini OREO餅乾，口感層次加倍豐富！

▲ 脆薯皇 香脆味美脆薯皇，絕對是巨無霸和脆雞巨無霸的最佳拍檔！

▲ 珍寶新地樂 軟滑新地加上冰涼可樂，讓你感受啖啖 清涼快感！

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是次「Big Mac Big Heart」活動除了可以讓大家做善事外，更會帶來一系列期間限定優惠和美食。除了選用兩塊100%純牛肉漢堡牛肉的Juicy惹味巨無霸外，脆雞巨無霸亦限定回歸，讓一眾善長人翁可重溫這份Crispy滋味。

屆時，麥當勞App用戶可透過使用「35元嘆巨無霸或脆雞巨無霸套餐」或「45元嘆巨無霸四道菜套餐」電子優惠券參與「Big Mac Big Heart 」 捐款活動，在品嚐美食同時彰顯愛心。正所謂獨樂樂不如眾樂樂！麥當勞是次「Big Mac Big Heart 」 捐款活動更得到滙豐信用卡鼎力支持，大家可以優惠價30元「獎賞錢」於滙豐Reward+ 應用程式換購電子優惠券歎巨無霸套餐，麥當勞及滙豐信用卡會就每張電子優惠券各捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

另外，顧客凡於戶戶送 Deliveroo或foodpanda外賣平台選購巨無霸或脆雞巨無霸一人套餐，戶戶送 Deliveroo或foodpanda便會捐出1元支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

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記者：張以正