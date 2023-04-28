【富衛 x MIRROR】首個「健康應援站」登陸銅鑼灣希慎 MIRROR 12 子人型擺設逐個捉

富衛香港 x MIRROR「應援您健康」企劃推出近兩個月， 已成功透過三大生活日常-「飲食」、「音樂」及「運動」，培養大眾有關身心靈健康的重要性。為繼續宣揚健康生活概念，企劃將再下一城，推出首個「FWD x MIRROR 健 康應援站」，鼓勵大家更加投入實踐健康的生活習慣。

由即日起至5月7日，「FWD x MIRROR 健康應援站」於銅鑼灣希慎廣場1樓中庭粉墨登場。現場分別設有以「飲食」、「音樂」及「運動」為主題的應援專區，部分靈感呼應企劃廣告拍攝場景。此外，亦設有「星級應援團」12 子的人型擺設打卡位，每位成員配有 與應援健康相關的物品，勢必再次以行動「應援您健康」，為大眾注入健康新力量！

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大家只要在「FWD x MIRROR 健康應援站」完成指定簡單任務，即有機會免費獲得多款「應援您健康」系列禮品，當中包括明信片、購物袋、健康茶飲、便攜保溫瓶等等，全方位支援大家的身心靈健康。

此外，自4月26日起再多一個打卡熱點。 富衛的「星級應援團」巨型戶外廣告延伸至港鐵香港站，大家不妨與 MIRROR 合照並上傳至社交媒體平台，齊齊應援 全城健康！

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記者：張以正