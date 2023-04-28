車位投資市場最新分析　世邦魏理仕梁顯政：供求失衡持續

據《2023至2024年度財政預算案》，政府公布將調整物業從價印花稅（第二標準稅率）稅階，是次調整將令中小型住宅單位工商舖物業、車位買家受惠。加上近年政府已撤銷非住宅物業雙倍印花稅，入市車位的印花稅成本將大幅降低，以市值300萬元以下的車位為例，入市或投資的印花稅成本料僅需100元，市場預期有關措施可推動買家入市或投資車位。

近月市場氣氛轉好，車位買賣現上升趨勢。據土地註冊處資料顯示，3月純車位註冊宗數截至28日錄527宗註冊，較整個2月份的297宗增加約77.4%。這上升的勢頭正正在反映市場對最新政策的反應。

年份 2022年 4月 2022年 5月 2022年 6月 2022年 7月 2022年 8月 2022年 9月 2022年 10月 2022年 11月 2022年 12月 2023年 1月 2023年 2月 2023年 3月（截至28日） 車位註冊宗數 463 979 666 761 525 405 710 386 281 230 297 527

車位的需求不只因為政策的推動，其實近年市場對車位的渴求有著根本的剛性需求所帶動，加上供應嚴重不足，促成車位成交和價格的上升。

據運輸署統計數字，截至2023年2月底，登記車輛總數926,740部，當中私家車佔約70%，即約650,000部。但其實從2010年起計，私家車的數目大幅增加，由2010年的457,000部，增加至2020年的626,000部 。可是，同期可供的泊車位數目，則由約633,000個，僅增加至約688 ,000個。如果以比例推算，泊車位與車輛數目比例則由1.38跌至1.10。商用車輛的泊車位數目更由約49,700個下降至約45,300個，原因包括近年有不同的短期約停車場用地，被政府收回，作為其他長遠發展用途，令市場上對車位的需求有增無減。

雖然政府在2021年修訂了《香港規劃標準與準則》（《規劃標準》） ，將資助及私人房屋發展項目提供泊車位的參數，由每六至九個單位闢設一個泊車位，提升至每四至七個單位闢設一個泊車位，但實際情況也要視乎發展項目的單位數量、單位面積、發展密度及項目與鐵路站的距離等因素而計算，最終是否有效增提升市場上泊車位數目還有待觀察。加上，近年政府也改變了私人發展的容積率，對停車位面積的計算方法，也減低了市場增加停車位數目的誘因和限制了停車場設計的彈性。

另一有趣的資料，也能間接地說明了市場上對泊車位需求的上升、近年泊車位的供應數量嚴重不足和停車位租金持續高昂的清況。據2023至2024年度財政預算案資料顯示，2022年發岀之Pol. 525定額罰款（違例泊車）通知書數目約3,363,471宗，較2021年的3,302,160宗增加約1.86%。而最近10年的通知書數目，由2011年的796,802封，大幅升至2022年的3,363,471封，升幅達4.2倍。違例泊車的增加只是以上供求嚴重失衡的正常結果。

年份 Pol. 525 定額罰款（違例泊車） 2022 3,363,471宗 2021 3,302,160宗 2020 2,707,869宗 2019 1,424,744宗 2018 2,026,513宗 2017 1,840,063宗 2016 1,609,628宗 2015 1,326,112宗 2014 1,069,567宗 2013 1,020,412宗 2012 907,384宗 2011 796,802宗

從上述資料和數據分析，以投資角度看，因從價印花稅的成本減少，對車位成交有振奮作用，加上車位供求的嚴重失衡，市場對車位的需求所帶動的租金有一定支持，除非香港經濟面受某程度上的環球經濟衝擊，以中產階層是私家車位需求的主要來源為基本需求面看，中短期的車位市場應該仍然受不少用家和投資者的關注。

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