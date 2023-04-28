車位投資市場最新分析　世邦魏理仕梁顯政：供求失衡持續

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【業績速報】中交建首季賺55.8億 按年增9.6% 新簽合同額增長6.3％至4578億
據《2023至2024年度財政預算案》，政府公布將調整物業從價印花稅（第二標準稅率）稅階，是次調整將令中小型住宅單位工商舖物業、車位買家受惠。加上近年政府已撤銷非住宅物業雙倍印花稅，入市車位的印花稅成本將大幅降低，以市值300萬元以下的車位為例，入市或投資的印花稅成本料僅需100元，市場預期有關措施可推動買家入市或投資車位。
近月市場氣氛轉好，車位買賣現上升趨勢。據土地註冊處資料顯示，3月純車位註冊宗數截至28日錄527宗註冊，較整個2月份的297宗增加約77.4%。這上升的勢頭正正在反映市場對最新政策的反應。
|年份
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2022年
4月
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2022年
5月
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2022年
6月
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2022年
7月
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2022年
8月
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2022年
9月
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2022年
10月
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2022年
11月
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2022年
12月
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2023年
1月
|
2023年
2月
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2023年
3月（截至28日）
|車位註冊宗數
|463
|979
|666
|761
|525
|405
|710
|386
|281
|230
|297
|527
車位的需求不只因為政策的推動，其實近年市場對車位的渴求有著根本的剛性需求所帶動，加上供應嚴重不足，促成車位成交和價格的上升。
據運輸署統計數字，截至2023年2月底，登記車輛總數926,740部，當中私家車佔約70%，即約650,000部。但其實從2010年起計，私家車的數目大幅增加，由2010年的457,000部，增加至2020年的626,000部 。可是，同期可供的泊車位數目，則由約633,000個，僅增加至約688 ,000個。如果以比例推算，泊車位與車輛數目比例則由1.38跌至1.10。商用車輛的泊車位數目更由約49,700個下降至約45,300個，原因包括近年有不同的短期約停車場用地，被政府收回，作為其他長遠發展用途，令市場上對車位的需求有增無減。
雖然政府在2021年修訂了《香港規劃標準與準則》（《規劃標準》） ，將資助及私人房屋發展項目提供泊車位的參數，由每六至九個單位闢設一個泊車位，提升至每四至七個單位闢設一個泊車位，但實際情況也要視乎發展項目的單位數量、單位面積、發展密度及項目與鐵路站的距離等因素而計算，最終是否有效增提升市場上泊車位數目還有待觀察。加上，近年政府也改變了私人發展的容積率，對停車位面積的計算方法，也減低了市場增加停車位數目的誘因和限制了停車場設計的彈性。
另一有趣的資料，也能間接地說明了市場上對泊車位需求的上升、近年泊車位的供應數量嚴重不足和停車位租金持續高昂的清況。據2023至2024年度財政預算案資料顯示，2022年發岀之Pol. 525定額罰款（違例泊車）通知書數目約3,363,471宗，較2021年的3,302,160宗增加約1.86%。而最近10年的通知書數目，由2011年的796,802封，大幅升至2022年的3,363,471封，升幅達4.2倍。違例泊車的增加只是以上供求嚴重失衡的正常結果。
|年份
|Pol. 525 定額罰款（違例泊車）
|2022
|3,363,471宗
|2021
|3,302,160宗
|2020
|2,707,869宗
|2019
|1,424,744宗
|2018
|2,026,513宗
|2017
|1,840,063宗
|2016
|1,609,628宗
|2015
|1,326,112宗
|2014
|1,069,567宗
|2013
|1,020,412宗
|2012
|907,384宗
|2011
|796,802宗
從上述資料和數據分析，以投資角度看，因從價印花稅的成本減少，對車位成交有振奮作用，加上車位供求的嚴重失衡，市場對車位的需求所帶動的租金有一定支持，除非香港經濟面受某程度上的環球經濟衝擊，以中產階層是私家車位需求的主要來源為基本需求面看，中短期的車位市場應該仍然受不少用家和投資者的關注。
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撰文 : 世邦魏理仕香港估值及諮詢部資深董事梁顯政Chester