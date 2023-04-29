美國巴士司機突失知覺 醒目中一男生控軚救全車人（有片）

美國密歇根州一名中一學生周三（26日）乘坐巴士期間，發現巴士司機突然失去知覺。學生當機立斷，隨即上前操控軚盤並成功停車，避免一場交通意外救下全車人。

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學生里夫斯 (Dillon Reeves)當日坐巴士由學校回家，當時車上載有66名學生，途中巴士司機突然頭暈並失去知覺，現場有乘客大驚並尖叫。

里夫斯隨即走到駕駛室，接手操作軚盤及手掣將車停下來，又叫在場乘客幫手報警。

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車上所有乘客都沒有受傷。警方其後表揚里夫斯事發時臨危不亂，知道發生意外時不要緊急煞車，而是慢慢拉下手掣直至巴士安全停下。

里夫斯事後表示，他每日坐巴士都會觀察司機的動作，因此事發時懂得如何操作車輛。里夫斯的父親則讚兒子沒有習慣玩電話，因此意外發生時更快留意到司機的狀況，才及時上前行動。

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責任編輯：鄭錦玲