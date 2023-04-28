▲ 【恒大危機】恒大境外債務重組協議未獲足夠支持 延長同意費截止日期

中國恒大 （03333） 境外債務重組協議未獲足夠支持，最新公告把加入重組支持協議的同意費截止時間延長三周，至5月18日下午5時止。恒大公告指出，4組債權人之中，僅兩組達到75%支持的通過重組方案門檻。

A組債務之中，佔77%以上本金額的債權人已交表加入重組支持協議；

C組債務之中，佔30%以上本金額的債權人已交表加入重組支持協議；

景程票據之中，佔91%以上本金額的債權人已交表加入重組支持協議；

天基債務工具之中，佔64%以上本金額的債權人已交表加入重組支持協議。

公告稱，針對A組重組、C組重組和天基重組支持協議同意費截止日期，由香港時間4月27日下午5時，延長至5月18日下午5時。



中國恒大之前曾估計C組涉及債權近150億美元，A組涉及170億美元債權。

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編輯：麥德銘