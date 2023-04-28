【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風

若要指出香港與外國室內設計最明顯的差異，大概是本地住所面積細，須善用每分空間作收納，較難呈現外國住所的開揚感。今次介紹的個案，是剛搬到何文田麗豪閣的一家三口，豪花逾200萬元翻新860平方呎單位。業主希望單位風格為幹練、簡潔的酒店氛圍，而主人房則帶點外國風情。設計師透過不同建材和燈光效果，以及採用活動式家具，達成業主的需求。

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是次裝修的單位實用面積860平方呎，由業主夫婦、6歲女兒與外傭4人同住。設計師透露，業主夫婦喜歡該區校網，所以買入麗豪閣，不過考慮到單位樓齡逾30年，因而打算裝修翻新單位。為達成業主的設計要求，設計師採用雲石、玻璃、黑色鋼框等元素，同時以深色為主調，配上弧形燈槽及上下分散的滲光效果，營造出高級酒店的優雅格調。

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至於間隔方面，業主希望有更充足的下廚空間，於是將鄰近的工人房併入廚房，改建後能夠擺放雪櫃、洗衣機及櫃組，為廚房增加洗燙衣物及儲存食物的多用途空間。而原有的工人廁所則改為工人房，有足夠位置擺放六呎睡床及衣櫃，為工人提供獨立休息空間。此外，設計師在玄關位加裝一道門，鞋櫃就放在玄關，分隔出門口與客飯廳，除了更乾淨衛生，亦令廳區只需安裝儲物櫃及電視櫃即可滿足日常收納所需，移走鞋櫃有助增強客飯廳的空間感。

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另一方面，由此業主喜歡外國風情的睡房設計，設計師於是打通主人房相鄰的客房，一半改為衣帽間，另一半則保留客房之用。因衣帽間面積有限，趟門及近入口位置的衣櫃分別採用條子及玻璃以增強空間感。擴大了的主人房不只可做到「三邊落床」，亦不必設計大大小小的入牆櫃，有充足位置使用現成活動家具，配上床頭背牆的大花圖案的彩繪陶瓷牆紙，為房間營造出外國氛圍感。

裝修費用 工程前期準備 20萬

客廳工程 60萬

房間工程 30萬

廚廁工程 40萬

物料採購 40萬

雜項 20萬 總費用 210萬元

＊資料由inT Design Furniture Limited提供

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