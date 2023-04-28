BBC主席夏普辭職 據報違反公職任命規定

英國廣播公司（BBC）主席夏普周五（28日）宣布辭職，他將會留任至6月底，已開始繼任人甄選程序。夏普1月時被揭發，曾協助英國前首相約翰遜（Boris Johnson）獲得80萬英鎊（約782萬港元）擔保貸款，數周後就獲任命為BBC主席，相關獨立調查報告今日出爐。

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夏普發表聲明，承認的確違反公職任命標準，但強調是無意行為，而且違反標準亦不一定導致任命失效。夏普表示，辭職是優先考慮BBC利益下的決定，並指能領導BBC是一種難以置信的榮幸。

英國今年1月開始調查夏普的任命，報告內容透露，夏普於2020年11月時，曾向約翰遜表示希望擔任BBC主席一職。夏普當時還試圖協助約翰遜，解決私人財務問題，但報告並未披露後者的財務狀況。

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根據英國規定，BBC主席申請人需要披露潛在利益衝突，但夏普並未向政府報告相關情況，引來潛在的利益衝突。

英國現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）曾在高盛時擔任夏普的下屬，但他拒絕批評夏普誠信問題，指對方經過獨立任命程序選出，且在他擔任首相前任命。

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責任編輯：李俊儀