  • 25°C
香港時間 : 2023428日 (週五) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

BBC主席夏普辭職 據報違反公職任命規定

環球社會熱點 18:51 2023/04/28

分享：

分享：

英國廣播公司（BBC）主席夏普周五（28日）宣布辭職，他將會留任至6月底，已開始繼任人甄選程序。夏普1月時被揭發，曾協助英國前首相約翰遜（Boris Johnson）獲得80萬英鎊（約782萬港元）擔保貸款，數周後就獲任命為BBC主席，相關獨立調查報告今日出爐。

英國擬放棄今年廢除所有歐盟法例 仍保留約8成 【下一頁】

夏普發表聲明，承認的確違反公職任命標準，但強調是無意行為，而且違反標準亦不一定導致任命失效。夏普表示，辭職是優先考慮BBC利益下的決定，並指能領導BBC是一種難以置信的榮幸。

英國今年1月開始調查夏普的任命，報告內容透露，夏普於2020年11月時，曾向約翰遜表示希望擔任BBC主席一職。夏普當時還試圖協助約翰遜，解決私人財務問題，但報告並未披露後者的財務狀況。

《時代》取消付費牆 擴大及吸引全球讀者 【下一頁】

根據英國規定，BBC主席申請人需要披露潛在利益衝突，但夏普並未向政府報告相關情況，引來潛在的利益衝突。

英國現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）曾在高盛時擔任夏普的下屬，但他拒絕批評夏普誠信問題，指對方經過獨立任命程序選出，且在他擔任首相前任命。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國擬放棄今年廢除所有歐盟法例 仍保留約8成
今日
英國擬放棄今年廢除所有歐盟法例 仍保留約8成
Netflix《王冠》第6季新劇照 重現威廉校園邂逅凱特
今日
Netflix《王冠》第6季新劇照 重現威廉校園邂逅凱特
倫敦平均月租首度升穿2500英鎊 大幅抛離英國各地
今日
倫敦平均月租首度升穿2500英鎊 大幅抛離英國各地
英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士
2023/04/27
英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士
【英國置業】住宅10大「升值位」多2類設施樓價高1成半
2023/04/27
【英國置業】住宅10大「升值位」多2類設施樓價高1成半

你可能感興趣

英國擬放棄今年廢除所有歐盟法例 仍保留約8成
今日 16:00
英國擬放棄今年廢除所有歐盟法例 仍保留約8成
Netflix《王冠》第6季新劇照 重現威廉校園邂逅凱特
今日 14:30
Netflix《王冠》第6季新劇照 重現威廉校園邂逅凱特
倫敦平均月租首度升穿2500英鎊 大幅抛離英國各地
今日 11:00
倫敦平均月租首度升穿2500英鎊 大幅抛離英國各地
內政 辭職 英國廣播公司 任命 約翰遜 英國 辛偉誠

下一篇文章

尹錫悅幽默提BTS同BLACKPINK 自言一事贏BTS
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】俄導彈襲烏多地最少12死 假澤連斯基與鮑威爾對話（持續更新）
【俄烏戰爭】俄導彈襲烏多地最少12死 假澤連斯基與鮑威爾對話（持續更新）
假澤連斯基聯絡鮑威爾對話 美方堅稱無洩密
假澤連斯基聯絡鮑威爾對話 美方堅稱無洩密
外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬
外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬
拜登唔記得自己外訪去過邊 數孫名獨漏一人
拜登唔記得自己外訪去過邊 數孫名獨漏一人
英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士
英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士
外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款