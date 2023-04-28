歐元區GDP第一季小幅增長1.3% 法意西都有增長 惟德國持平

周五的初步數據顯示，歐元區經濟在2023年前三個月僅有小幅增長，且增長速度低於市場預期，此前在去年年底出現停滯。第一季度的國內生產總值（GDP）增長了0.1%，低於《路透社》調查的0.2%的預期。與上年同期相比，增長1.3%，預期為1.4%。

德國在2022年最後一個季度出現收縮後沒有增長。法國、意大利和西班牙的經濟確實有所擴張。俄羅斯入侵烏克蘭後能源成本高漲導致的通貨膨脹以及食品價格上漲、信心減弱和利率上升已經對單一貨幣的經濟造成了影響。

同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

但經濟也表現出了一些意想不到的彈性，就像在疫情期間，由於企業對環境變化的調整速度比政策制定者預測的要快，所以經濟增長超過了預期。

但是，即使歐元區的情況比人們擔心的要好，由於實際收入大幅下降和利率飆升，2023年的增長也將是有記錄以來最弱的增長之一。

歐盟委員會預測，歐元區今年將增長0.9%，明年將增長1.5%。行政部門表示將避免經濟衰退，但被各種挑戰所困擾，如從通貨膨脹和貨幣緊縮到外部需求疲軟和總體不確定性。

【富豪城市】2023全球最多有錢人城市 紐約居榜首 香港排十甲之內【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷