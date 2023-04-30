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【AI爭議】全球掀AI圖片版權訴訟　專家：不急於立法監管

16:00 2023/04/30

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自人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT推出，並成為最新的科技熱潮以來，這類生成式AI（Generative AI）工具大受追棒。有真人藝術家質疑，透過生成式AI工具創作藝術作品同屬竊取，甚至為此向AI製圖軟件提告，AI版權爭議在全球各地一觸即發。

專家亦坦言，各地對生成式AI規管不一，難以用單一地區做法作標準。港人若利用生成式AI工具成品作商業用途，或會涉知識產權風險。

【AI爭議】歐盟擬推新法規監管生成式AI　將成世界首例

現時AI圖像，是通過讓AI模型理解和提取圖像的基本特徵、結構和樣式，然後根據使用者提供的描述及關鍵詞，融合各種相應的圖像元素，產生新圖像。

AI製圖軟件公司　被控侵犯版權　

由於其所學習的圖像，都是現有且大多數由真人創作的作品，除了Sarah Andersen等3名藝術家，已正式指控Stability AI、Midjourney及DeviantArt 3間AI製圖軟件公司，非法取用他們和眾多藝術家作品訓練AI製圖工具，並製作出「二創作品」（Derivative Works）外。圖片交易公司Getty Images亦公開表示，會就對Stability AI非法取用旗下受版權保護圖像作商業用途一事提告。

另有42個代表14萬名創作者的德國協會和工會，敦促歐盟加強人工智能監管，強調生成式AI工具對其版權構成威脅。

港暫未監管　專家：暫無地區可參考

AI圖片版權訴訟四起，惟港府目前仍未有就生成式AI使用，作出任何監管或公開諮詢。

香港無線科技商會主席李勁華出席講座時指出，各地政府及AI軟件公司對相關作品的版權誰屬，看法及規定不一。

有些公司是表明用其AI軟件所製作的圖片版權歸該企所有，有些則透過付費計劃，讓創作者擁有作品版權；加上各地都正打官司，很難說可以參考哪裏的做法。

反觀美國及中國內地，前者已表明AI製作的藝術作品非由人類創造，不符合美國版權保護條例；後者則就《生成式人工智能服務管理辦法》公開徵求意見，強調AI生成內容，不得含有顛覆國家政權、破壞國家統一、宣揚恐怖主義、暴力、淫穢色情、虛假信息等。

對於香港未有採取行動及表態，他認為，港府在處理不同社會議題上，有優次之分。生成式AI被廣泛應用的時日亦不算長。

是否真的急於監管，我覺得並不是市民急的事，可以容後處理。

此外，他對立法的必要性存疑。

建議參考免費素材　創作大眾化風格作品

惟問及若港人透過AI軟件生成圖片牟利，會否「惹禍上身」時，李勁華以Midjourney為例，雖其使用條款列明，由該軟件所生成的圖片可作商業用途，但圖片若明顯涉及其他藝術家的創作風格，「也無法阻止他人告你」。

他建議，讓AI模型參考自己的創作，並要求生成合乎其個人風格的圖像，但所需的參考作品可能達「幾億張作品」。

HDcourse數碼行銷顧問蘇子賢稱，讓AI模型參考坊間免費素材，或風格較為大眾化且難以識別的作品，可避免讓原創者「一看便知是（參考）他的（作品）」，降低中招風險。

【AI大戰】主打免費兼開源　初創Hugging Face研自家AI聊天機械人挑戰ChatGPT

【ChatGPT新功能】ChatGPT允許用户關閉對話記錄　避免用作AI模型訓練

記者：殷凱怡

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