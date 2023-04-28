【2023稅貸戰】稅貸8大特色逐個數 最豪現金獎賞1萬元

▲ 稅貸由零息優惠到最高的6.14厘。

隨着華僑永亨信用財務的個人稅務貸款於本周日（4月30日）截止，2023年度推的稅貸已屆尾聲，總結已出招的20間金融機構，除了鬥低息外，亦各出奇招誘客，上年度的稅貸有8大特色，逐個數如下︰

●花旗賞1萬現金券 較前年倍增 傳統銀行中最豪

(1)最豪回贈1萬元：花旗以現金券1萬元作獎賞，不但較前年的4,000元倍增，且為傳統銀行中最豪。計及「財仔」在內，大眾財務亦向合資格新客厚賞1萬元超市禮券；可惜，今年延截止期至9月底，卻把禮券縮水至5,000元。

而AEON信貸財務也以1萬元信用卡現金回贈作招徠，上商則以信用卡交稅每繳1萬元可參加大抽獎，頭獎是8,888元免找數簽帳額。

(2)最高貸款額400萬元：工銀亞洲最高可借400萬元或月薪12倍，中銀香港（02388）最盡也可借400萬元、或月薪18倍；兩行皆以低者為準。

●眾安首推稅貸 連環減價谷客 最平打零息牌

(3)最平打零息牌：眾安（ZA Bank）於去年12月下旬作突擊，推零息優惠，成功投保忠意保險的指定計劃，例如首年繳交總保費6萬元等，可享稅貸0息；惟限借10萬元及以1年還款期計，筍招成功超越競敵。

本來港交所（00388）及騰訊（00700）有份的虛擬銀行、富融（Fusion Bank）去年首次加入稅貸戰團，以1.17厘為最低息，以借貸100萬元及還款期1年計。惟須注意，息率已包75折「即時借」減息券；若不計此，息率為1.56厘。而減息券所提供的折扣，將按客戶的實際提款額及還款期數而定。

(4)減價谷客：論及今年的殺價王，也要數眾安，該行於去年11月首推稅貸時最低息為1.8厘，但不足一個月再推九折優惠碼，息率降至1.65厘，變相減價一成；及至12月19日再打零息牌，也是唯一的業界迎戰後再連番降價。

(5)加價最勁逾3倍：星展的最低稅貸息為6.14厘，較前年的1.33厘驟升4.81厘或逾3.6倍；但條款相同，借貸額同為150萬元及以1年還款期計。

至於上商的「快稅錢」，由前年的1.38厘稅貸息加至去年的2.38厘，上調1厘或72%；可是，條款跟往年有異，過往以借10萬元計，去年是20萬元，但齊為12個月還款期。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉早前回應本報查詢指，由於資金成本上漲，該行調整本年度的稅貸息率；但同時也放寬某些條款，例如貸款金額須不多於稅額等，提供更多彈性予客戶。再者，該行的稅貸繼續維持一貫清晰及簡易明瞭的宗旨，相信仍然非常有競爭力。

●銀行加碼谷着數 提早還款免手續費 送來回日本機票

業界雖加價，但亦加碼谷着數。陳志偉又說，該行也提供其他優惠，如稅貸客成功申請旗下銀聯雙幣鑽石信用卡，更可享500元免找數簽帳額（無簽帳要求）、0.4%現金回贈、以及「快稅幸運獎」抽獎機會，頭獎可享8,888元免找數簽帳額。

(6)最具噱頭：眾安另闢戰綫，推3個月後隨時提早全額還款免手續費；大新（02356）則向符條件客送4張ANA日本來回經濟客位機票。

(7)最長還款期60個月：滙豐（HSBC）、星展、信銀國際、恒生（00011）、花旗、中銀香港及集友等，允許納稅人攤長5年還錢；但據東亞（00023）在網上詳列不同年期還款的息率，若超逾24個月或以上償還，當私人分期貸款，息率貴一大截。舉普羅大眾最常借的10萬元為例，東亞以1年還款的息率為2.23厘，倘拖長至5年息率高達8.73厘。

●華僑永亨信用財務最短還款期3個月 手續費相應減助客慳錢

(8)最短還款期3個月：華僑永亨信用財務推出「即供免息」稅貸計劃，每月平息為零，實際年利率低至1.68厘，貸款額最高300萬或月薪12倍（以較低者為準），還款期可選擇最短3個月至最長24個月。

華僑永亨信用財務早前指，大多數稅貸計劃只提供一年或以上的還款期；部分稅貸產品還款期不足一年，所收取的手續費亦以一年計算，客戶無法因縮短期限而節省支出。考慮到客戶更青睞少於12個月還款期的稅貸產品，故提供最短為3個月的還款期，總手續費按還款期而定。由於還款期縮短，故手續費相應減少，更高靈活性。

華僑永亨銀行行政總裁歐陽麗玲當時表示，華僑永亨信用財務一直致力為客戶提供多元化貸款產品，以滿足客戶人生不同階段的需要；將繼續以多樣化的策略，因應不同顧客群的需要提供更具彈性的選擇，進一步鞏固在稅貸市場的領導地位。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君