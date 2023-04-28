  • 25°C
香港時間 : 2023428日 (週五) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】華懋集團旗下七大商場推「五一黃金周」獎賞　集結逾100個商戶優惠

理財智慧 18:01 2023/04/28

分享：

分享：

即將來臨的「五．一黃金周」為中港兩地全面通關後首個長假期，華懋集團今宣布，旗下七大購物商場包括：如心廣場、中環街市、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場及上水名都商場，特意印製「旅客多重獎賞 通關禮遇小冊子」，結集超過100個商戶優惠，旅客可享高達8,700元現金券 。

同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

該集團稱，旅客凡於推廣期內入住荃灣西如心酒店、南灣如心酒店、銅鑼灣如心酒店、九龍東如心酒店或旺角薈賢居，均可獲得小冊子，享豐富餐飲及購物優惠。另旅客亦可於七大商場的禮賓部／客戶服務中心／詢問處，憑有效旅行證件可領取小冊子。

華懋就旗下商場推介了4條路綫：

路綫一：鄰近東鐵綫 便利風情本港遊

特色
兩大商場位於距離深圳最近的港鐵站（上水站及粉嶺站），方便旅客往返， 集生活用品、藥妝、電器及眼鏡配飾商店的一站式商場。
推介商場及商戶
上水名都商場 粉領名都廣場
健民大藥房、海皇粥店 豐澤、維特健靈

路綫二：参茸海味 養生滋補心水之行

特色
参茸海味入貨兼貼心配眼鏡體驗
推介商場及商戶
好運中心 希爾頓中心
盈豐行、好眼力眼鏡 實惠、日本城
    點擊圖片放大
    +7
    +6
  •  

路綫三：超美海景 打卡舒心之旅

特色
如心廣場是全新界最高建築物，基座設大型購物商場，可體驗新奇特色店鋪及本地熱門餐廳，並毗鄰荃灣西如心酒店
推介商場、商戶及周邊遊覽景點
如心廣場 周邊遊覽景點
東京生活館、運動家、牛氣 荃灣公園看藍巴勒海峽及汀九橋、 三棟屋博物館及歷史悠久的圓玄學院

路綫四：小朋友「 放電 」 親子歡樂之旅

特色
兩大商場均設有全港最大規模室內遊樂場，並毗鄰海濱長廊，足夠空間讓 小朋友「放電」
推介商場、商戶及周邊遊覽景點
如心廣場 翩滙坊
美國冒險樂園、Ikigai Concepts、 點一龍 愛犬站、美國冒險樂園、童境Kidspace

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

上一篇文章

樓市逐步回暖　負資產宗數按季少近一半　錄6379宗　仍屬近14年次高

下一篇文章

【回鄉證過期】於2020年初至今年底過期證持有者 延長有效期至今年12月31日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

維港頌全海景戶5388萬獲承接　原業主帳面微蝕離場
維港頌全海景戶5388萬獲承接　原業主帳面微蝕離場
新加坡樓市再加辣　外國人買樓印花稅增至60%
新加坡樓市再加辣　外國人買樓印花稅增至60%
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
阿根廷宣佈為阻美元儲備外流 日後將用人民幣付中國產品
阿根廷宣佈為阻美元儲備外流 日後將用人民幣付中國產品
【MPF】積金評級料打工仔4月MPF人均蝕3700元 4月份表現最好及最差係邊兩隻基金?
【MPF】積金評級料打工仔4月MPF人均蝕3700元 4月份表現最好及最差係邊兩隻基金?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款