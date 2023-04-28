【消費優惠】華懋集團旗下七大商場推「五一黃金周」獎賞　集結逾100個商戶優惠

即將來臨的「五．一黃金周」為中港兩地全面通關後首個長假期，華懋集團今宣布，旗下七大購物商場包括：如心廣場、中環街市、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場及上水名都商場，特意印製「旅客多重獎賞 通關禮遇小冊子」，結集超過100個商戶優惠，旅客可享高達8,700元現金券 。

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該集團稱，旅客凡於推廣期內入住荃灣西如心酒店、南灣如心酒店、銅鑼灣如心酒店、九龍東如心酒店或旺角薈賢居，均可獲得小冊子，享豐富餐飲及購物優惠。另旅客亦可於七大商場的禮賓部／客戶服務中心／詢問處，憑有效旅行證件可領取小冊子。

華懋就旗下商場推介了4條路綫：

路綫一：鄰近東鐵綫 便利風情本港遊

特色 兩大商場位於距離深圳最近的港鐵站（上水站及粉嶺站），方便旅客往返， 集生活用品、藥妝、電器及眼鏡配飾商店的一站式商場。 推介商場及商戶 上水名都商場 粉領名都廣場 健民大藥房、海皇粥店 豐澤、維特健靈

路綫二：参茸海味 養生滋補心水之行

特色 参茸海味入貨兼貼心配眼鏡體驗 推介商場及商戶 好運中心 希爾頓中心 盈豐行、好眼力眼鏡 實惠、日本城

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路綫三：超美海景 打卡舒心之旅

特色 如心廣場是全新界最高建築物，基座設大型購物商場，可體驗新奇特色店鋪及本地熱門餐廳，並毗鄰荃灣西如心酒店 推介商場、商戶及周邊遊覽景點 如心廣場 周邊遊覽景點 東京生活館、運動家、牛氣 荃灣公園看藍巴勒海峽及汀九橋、 三棟屋博物館及歷史悠久的圓玄學院

路綫四：小朋友「 放電 」 親子歡樂之旅

特色 兩大商場均設有全港最大規模室內遊樂場，並毗鄰海濱長廊，足夠空間讓 小朋友「放電」 推介商場、商戶及周邊遊覽景點 如心廣場 翩滙坊 美國冒險樂園、Ikigai Concepts、 點一龍 愛犬站、美國冒險樂園、童境Kidspace

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