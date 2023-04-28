樓市逐步回暖　負資產宗數按季少近一半　錄6379宗　仍屬近14年次高

今年首季樓價開始回升，令負資產宗數從去年底的1.2萬宗回落近一半。金管局日前公布，上季末住宅負資產個案錄6379宗，按季減少48%，不過仍然屬於近2009年首季之後、近年次高水平。負資產個案涉及金額344億元，亦較去年第4季的663億元，減少48%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年首季樓市出現「小陽春」，交投量有所回升，樓價亦由低位反彈，使負資產個案亦有顯著回落，而現時利淡消息已逐步被市場消化，對樓按市場有正面支持作用。如樓價年內繼續穩步回升，負資產宗數仍有下調空間，更有望回落至千宗以下水平。

此外，金管局數據顯示，今年第一季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.04%。不過上述數據僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款，當中並不包括涉及二按。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，目前負資產拖欠比率屬極低水平，仍低於整體住宅按揭的超過3個月拖欠比率0.06%，從數字看只屬個別個案，再加上負資產個案回落及失業率跌至甚低水平，負資產帶來的信貸風險甚低。

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