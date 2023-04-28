  • 25°C
香港時間 : 2023428日 (週五) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓市逐步回暖　負資產宗數按季少近一半　錄6379宗　仍屬近14年次高

股樓投資 18:20 2023/04/28

分享：

分享：

今年首季樓價開始回升，令負資產宗數從去年底的1.2萬宗回落近一半。金管局日前公布，上季末住宅負資產個案錄6379宗，按季減少48%，不過仍然屬於近2009年首季之後、近年次高水平。負資產個案涉及金額344億元，亦較去年第4季的663億元，減少48%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年首季樓市出現「小陽春」，交投量有所回升，樓價亦由低位反彈，使負資產個案亦有顯著回落，而現時利淡消息已逐步被市場消化，對樓按市場有正面支持作用。如樓價年內繼續穩步回升，負資產宗數仍有下調空間，更有望回落至千宗以下水平。

此外，金管局數據顯示，今年第一季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.04%。不過上述數據僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款，當中並不包括涉及二按。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，目前負資產拖欠比率屬極低水平，仍低於整體住宅按揭的超過3個月拖欠比率0.06%，從數字看只屬個別個案，再加上負資產個案回落及失業率跌至甚低水平，負資產帶來的信貸風險甚低。

【多圖】University Hill示範單位陪你睇 不設走廊 室内空間更實用【下一頁

 

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

同場加映【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

樓價 負資產

上一篇文章

【比亞迪電子285】首季純利增逾1.5倍 比亞迪電子股價漲5.1%

下一篇文章

【消費優惠】華懋集團旗下七大商場推「五一黃金周」獎賞　集結逾100個商戶優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

維港頌全海景戶5388萬獲承接　原業主帳面微蝕離場
維港頌全海景戶5388萬獲承接　原業主帳面微蝕離場
新加坡樓市再加辣　外國人買樓印花稅增至60%
新加坡樓市再加辣　外國人買樓印花稅增至60%
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
阿根廷宣佈為阻美元儲備外流 日後將用人民幣付中國產品
阿根廷宣佈為阻美元儲備外流 日後將用人民幣付中國產品
【MPF】積金評級料打工仔4月MPF人均蝕3700元 4月份表現最好及最差係邊兩隻基金?
【MPF】積金評級料打工仔4月MPF人均蝕3700元 4月份表現最好及最差係邊兩隻基金?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款