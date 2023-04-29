【積分有價】積分計劃零散致轉化率低　積分平台重視與用家互動

如航空里程、信用卡積分、商場購物積分等，企業用於加強顧客忠誠度的商戶積分及會員計劃，一直滲透在港人的日常消費中，且受港人熱衷。但礙於兩地消費者儲積分的習慣略有差異，加上香港市場充斥大量且零散的積分及會員計劃，使企業的積分計劃難以在大灣區中達致互通。

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本地企業AsiaTop Loyalty設立適用於大灣區的積分交易中介平台AT Rewards，以中介角色為商業客戶及平台會員提供積分兌換。惟要覓得為平台各方面作改進及研發新功能的技術人員，仍是一大挑戰。

兩岸三地 消費習慣有異

該企的聯合創辦人及行政總裁陳伯強認為，兩岸三地市民的消費習慣略有不同，如香港消費者喜歡用OpenRice、PayMe；內地消費者則愛用大眾點評、微信支付和支付寶。使用習慣的差異，使企業難以找到一個共通的平台連繫各地消費者。

因此，他指，即使不少企業對該平台的運作模式也感興趣，持開放和正面的態度去合作。但若要與各大商業客戶保持良好的合作關係，甚至是吸引更多企業進駐，團隊不但要夠經驗，更要能清楚了解其商業客戶的需求。

變相我們對銷售團隊的要求便會高，例如要有同理心，以及要明白該（商業客戶的）行業的特質。

計劃零散 消費者積分價值意識薄弱

加上，消費者未能正確認識到積分的價值，每年甚至有價值數百億元的積分，因遺忘、閒置過期致失效、積分計劃零散、兌換限制條件過於繁複等原因，使積分實際利用率和轉化率低。

零散且企業之間不共融的積分計劃，亦同樣使消費者需要下載多個不同的應用程式。陳伯強表示：

很多人「攞晒著數」後便卸載。但若然是不常使用，也自自然然會卸載。平均每個消費者就有15個積分計劃，故平台經常要「變陣、變招」。

簡單來說就是要透加增加消費者的新鮮感及互動，保持應用程式使用率。因此，該平台近年加入了NFT、Web3、元宇宙等元素，迎合創新科技熱潮之餘，亦符合商業客戶「想跟Trend（趨勢）」的心態。

技術人員難覓 重視員工魄力

惟陳伯強坦言，礙於公司業務及對所需人才的技術較特定，難以從獵頭公司等招聘方式請人，特別是改進平台及研發新功能的技術人員，大多靠熟人介紹。另強調，團隊需具有一定的解難能力和魄力，以應付該企作為初創企業，且處於拼搏階段，節奏較快的工作環境。

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記者：殷凱怡

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