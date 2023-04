尹錫悅幽默提BTS同BLACKPINK 自言一事贏BTS

南韓總統尹錫悅日前到訪美國國會,一番幽默發言提及現時紅遍全球的偶像組合BTS及BLACKPINK引起全場鼓掌。同時,他亦坦承自己最愛兩套荷里活電影。

尹錫悅白宮國宴大展歌喉 高唱飲歌《American Pie》(有片) 【下一頁】

尹錫悅在國會表示,文化協助美韓加深雙方理解及友誼,國籍及語言差別不再是限制,南韓電影《上流寄生族》(Parasite)及《農情家園》(Minari)甚至贏得奧斯卡獎項。

隨後尹錫悅稱,

「就算未聽過我個名,但大家一定知道BTS同BLACKPINK。」(even if you didn't know my name, you may know BTS and BLACKPINK.)