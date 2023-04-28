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尹錫悅幽默提BTS同BLACKPINK 自言一事贏BTS

環球社會熱點 18:16 2023/04/28

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南韓總統尹錫悅日前到訪美國國會，一番幽默發言提及現時紅遍全球的偶像組合BTS及BLACKPINK引起全場鼓掌。同時，他亦坦承自己最愛兩套荷里活電影。

尹錫悅白宮國宴大展歌喉 高唱飲歌《American Pie》（有片） 【下一頁】

尹錫悅在國會表示，文化協助美韓加深雙方理解及友誼，國籍及語言差別不再是限制，南韓電影《上流寄生族》（Parasite）及《農情家園》（Minari）甚至贏得奧斯卡獎項。

隨後尹錫悅稱，

「就算未聽過我個名，但大家一定知道BTS同BLACKPINK。」（even if you didn't know my name, you may know BTS and BLACKPINK.）

    點擊圖片放大
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拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓 【下一頁】

他更戲言，

「BTS早過我去白宮，但我早過佢地來到國會山莊。」（BTS beat me to the White House, but I beat them to Capitol Hill.）

另外，尹錫悅亦透露自己十分喜歡《壯志凌雲》（Top Gun）及《職業特工隊》（Mission Impossible）兩套電影，指南韓民眾亦十分鍾情兩套荷里活電影。

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責任編輯：吳漢培

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