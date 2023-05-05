【iMoney母親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張

數數手指，仲有唔夠10日最甜蜜溫馨嘅母親節又快來了！想趁節日向母親大人送上祝福？不如邀請媽媽一齊到充滿歡樂氣氛嘅香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼），盡情投入「Duffy與好友同萌遊」。暫且放低日常繁重嘅工作，齊齊輕鬆暢遊玩樂，陪伴也許就是最好的禮物！

即日起至6月22日，香港迪士尼將為賓客呈獻「Duffy與好友同萌遊」，踏入「Duffy與好友遊玩屋」，賓客旋即置身於這群朋友們天真又可愛的故事世界。Duffy與好友已換上繽紛多彩的春日新裝，準備好與各位見面玩耍！

香港迪士尼準備了多款不同系列的精品，讓萌粉盡情踏入Duffy Fans-tasy世界。全新推出的Duffy與好友主題個人化頭箍，自由組合你最喜愛的迷你毛公仔裝飾，創造獨一無二的超萌造型！萌粉亦可預訂全新37吋Duffy與好友巨型毛公仔，投入好友們溫暖的懷抱。尚有更多春日主題精品，讓你將故事世界的天真歡樂帶回家。

想同媽媽把臂同遊享受甜蜜溫馨時光，立即到相關帖子參加遊戲﹕

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截止日期﹕2023年5月11日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

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