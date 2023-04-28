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【帶你睇盤】梅窩銀河苑日式裝修設計　一房未補價350萬　呎價6907元

股樓投資 21:16 2023/04/28

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梅窩環境優美，適合退休人士居住。今次利嘉閣推薦的屋苑為梅窩銀河苑，屬「出售居者有其屋計劃單位2017」項目，於2018年8月入伙，最大賣點是樓齡較新。 

放盤單位為銀河苑A座低層14室，實用面積388平方呎，一房間隔，目前放盤叫價268萬元（未補地價）。從相片可見，單位裝修以日式風格作主調，可即買即住。 

    點擊圖片放大
    +8
    +7
放盤單位 梅窩銀河苑A座低層14室（物業編號：BN78618287）
實用面積 388平方呎
間隔 一房
叫價 268萬元（未補價）
賣點

日式風格優質裝修。

特大淋浴間。

幽靜內園，環境一流。

呎價只需6,907元。

首期低至27萬。

樓齡4年，裝修新淨。

同場加映【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/41MFAOO

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

居屋二手市場 銀河苑 利嘉閣

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