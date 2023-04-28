【帶你睇盤】梅窩銀河苑日式裝修設計　一房未補價350萬　呎價6907元

梅窩環境優美，適合退休人士居住。今次利嘉閣推薦的屋苑為梅窩銀河苑，屬「出售居者有其屋計劃單位2017」項目，於2018年8月入伙，最大賣點是樓齡較新。

放盤單位為銀河苑A座低層14室，實用面積388平方呎，一房間隔，目前放盤叫價268萬元（未補地價）。從相片可見，單位裝修以日式風格作主調，可即買即住。

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放盤單位 梅窩銀河苑A座低層14室（物業編號：BN78618287） 實用面積 388平方呎 間隔 一房 叫價 268萬元（未補價） 賣點 日式風格優質裝修。 特大淋浴間。 幽靜內園，環境一流。 呎價只需6,907元。 首期低至27萬。 樓齡4年，裝修新淨。

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