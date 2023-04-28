【帶你睇盤】梅窩銀河苑日式裝修設計　一房未補價350萬　呎價6907元

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【iM人物專訪】外圍風險因素困擾 港股難擺脫窄幅波動市
梅窩環境優美，適合退休人士居住。今次利嘉閣推薦的屋苑為梅窩銀河苑，屬「出售居者有其屋計劃單位2017」項目，於2018年8月入伙，最大賣點是樓齡較新。
放盤單位為銀河苑A座低層14室，實用面積388平方呎，一房間隔，目前放盤叫價268萬元（未補地價）。從相片可見，單位裝修以日式風格作主調，可即買即住。
|放盤單位
|梅窩銀河苑A座低層14室（物業編號：BN78618287）
|實用面積
|388平方呎
|間隔
|一房
|叫價
|268萬元（未補價）
|賣點
|
日式風格優質裝修。
特大淋浴間。
幽靜內園，環境一流。
呎價只需6,907元。
首期低至27萬。
樓齡4年，裝修新淨。
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註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢