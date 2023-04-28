【業績｜煤炭股】兗礦能源首季按年少賺15%　存款賺息令現金流量淨額大增5.5倍

▲ 【業績｜能源股】兗礦能源首季按年少賺15% 存款賺息令現金流量淨額大增5.5倍

兗礦能源 （01171） 公布，按照中國會計準則，季内純利56.5億元（人民幣，下同），按年減少15.3%，相當於每股盈利1.16元。期内，營業收入444.2億元，按年增加7.8%。

集團首季生產商品煤 2,253 萬噸，減少10.4%，主要由於兗煤澳洲商品煤產量減少27.3%。

錄投資虧損約2666.6萬元

兗礦能源首季經營活動產生的現金流量淨額大增5.5倍至86.2億元，主要由於兗礦集團財務提供存貸款等金融服務，剔除有關影響，經營活動現金流淨額為59.37億元，減少39.37億元。主要是由於（1）銷售商品、提供勞務收到的現金增加68.63億元；（2）購買商品、接受勞務支付的現金同比增加99.26億元；（3）支付給職工以及為職工支付的現金增加9.7億元。

期內持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資，錄得投資虧損約2666.6萬元。

相關文章：

【盈喜｜能源股】兗礦能源升5% 料去年純利按年升近9成 受惠煤炭價格高企及成本管控

【富時季檢】富時中國50指數納入兗礦能源 剔除申洲國際

記者：伍鍵文