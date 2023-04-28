揶威批出天然氣特許權會在2028年到期 計劃國有化大部分天然氣管道網絡

挪威石油和能源部周五（28日）表示，當許多現有天然氣特許權在2028年到期時，挪威將計劃把大部分天然氣管道網絡國有化，以加強對關鍵基礎設施的控制。

在俄羅斯天然氣流量下降後，挪威已成為歐洲最大的天然氣供應國，它通過一個長達約9000公里的管道網絡供應天然氣。

該部周五表示，它正在向擁有特許權的公司發信，表明國家的目標是在許可期結束時使用回國權，直言國家希望對挪威天然氣運輸系統的核心部分擁有完全的國家所有權，但沒有說明理由。

挪威在其產業中發揮著積極作用，是該國最大的銀行DNB（DNB）、電信運營商Telenor（TEL）和石油公司Equinor（EQNR）等的最高所有者。

天然氣管道網絡歸Gassled所有，Gassled是由當時在挪威近海生產天然氣的石油公司於2003年建立的一個合作夥伴。它耗資數十億美元建造。

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挪威政府已經通過國有公司Petoro擁有Gassled的46.7%股份，另外5%的股份由Equinor擁有。

該部表示，在某些情況下，政府可能不得不對其他股東進行補償，但沒有詳細說明。

Gassled擁有Kaarstoe和Kollsnes加工廠，以及將挪威天然氣輸送到歐盟和英國的絕大部分管道。

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目前尚不清楚該網絡的哪些具體部分將歸國家所有。能源部沒有立即發表補充評論。

隨著時間的推移，石油公司已經減少或完全出售了他們的股份，通常是出售給投資公司。

Gassled的一些所有者包括瑞士的資產管理公司Partners Group（PGHN）、Allianz Capital Partners（由保險公司Allianz（ALVG）全資擁有）和私募股權公司HitecVision。

能源部表示，基礎設施的技術運營商是Gassco，在新制度下仍將如此。

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責任編輯：張瑋婷