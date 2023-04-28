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【單位直擊】將軍澳公屋景林邨罕錄蝕讓　五年前買都要損手離場

股樓投資 18:40 2023/04/28

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雖然近期樓價回升，但個別屋苑仍錄蝕讓成交，就連二手公屋市場也不例外。將軍澳公屋景林邨有兩房單位，以350萬元（已補價）易手，業主持貨未夠5年，現帳面微蝕2萬元。 

世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良說，景林邨1座（景松樓）中層16室，實用面積349平方呎，兩房一廳開則，望開揚山景，上月放盤叫價399萬元（已補價），最終「一口氣」減價49萬元，以350萬元（已補價）易手，實用呎價約10,029元。

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魏仕良說，原業主於2017年9月連補地價於自由市場，以約352萬元購入上址，持貨不足5年，現帳面微蝕2萬元，雖然單位僅跌價不足1%，但連同釐印費等轉售成本，實質蝕讓幅度更大。 

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撰文 : 黃卓賢

公屋 景林邨 將軍澳 世紀21

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