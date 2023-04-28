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【業績速報】中交建首季賺55.8億 按年增9.6% 新簽合同額增長6.3％至4578億

股樓投資 19:05 2023/04/28

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中交建（01800）首季業績，截至今年3月底止，營業收入1,765.9億元（人民幣，下同），按年增長2.6%；淨利潤55.8億元，按年增長9.6%；扣除非經常性損益的淨利潤54.4億元，增長10.4%。

中交建今日（28日）收報5.23元，升近4%，成交額9,470萬元。

延伸閱讀：【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）【見下頁

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報告期內，集團新簽合同額為4,578.13億元，按年增長6.3%。其中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別為4,012.2億元、174億元、 355.54億元和36.39億元。

各業務來自於境外地區的新簽合同額為834.19億 元，按年增長35.32%，約佔公司新簽合同額的18%。其中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別為756.5億元、7.19億元、66.88億元和3.62億元。

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記者：李兆明

 

 

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