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碧咸自爆有強迫症 要等家人瞓著先每晚用幾個鐘執屋

環球社會熱點 09:05 2023/04/29

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47歲的英國著名前球星碧咸（David Beckham）與串流平台合作拍攝紀錄片，碧咸自爆有強迫症，每晚會等家人入睡後再捱夜用數小時清潔家居。

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碧咸2013年購入位於倫敦黃金地段荷蘭公園（Holland Park）的豪宅，鄰近威廉王子（Prince William）一家居住的肯辛頓宮。別墅内有7間睡房、8間浴室、私人健身室及水療設施。

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碧咸2013年購入位於倫敦黃金地段荷蘭公園（Holland Park）的豪宅，鄰近威廉王子（Prince William）一家居住的肯辛頓宮。別墅内有7間睡房、8間浴室、私人健身室及水療設施。

他們一家更用了3年時間翻新豪宅，直至2016年才搬入居住，裝修費據報達到800萬英鎊（約8,468萬港元）。英媒戲稱這棟豪宅為「碧金漢宮」（Beckingham Palace），將其與英女王的白金漢宮相提並論。

縱使住宅空間十分寬敞，碧咸對生活十分有要求，一直堅持要親力親為清潔家居。他曾經承認自己要將各項物件排列成直線，或成對擺放。

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紀錄片即將上映，但英媒提前曝光一部分内容。碧咸在片中透露，自己每日都要清潔他點燃過的蠟燭，甚至會責備妻子維多利亞（Victoria Beckham）沒有把鹽放在本來位置。

碧咸表示家中所有人都上床睡覺時，他就會四處走動清潔家居，包括清潔蠟燭及把燈調到他感到舒適的位置，確保家中各處都是整潔的。

維多利亞以往也表示丈夫有強迫症，指家中雪櫃兩邊物品要對齊擺放。她透露家中有3個雪櫃，分別擺放普通食品、沙律和飲品。

維多利亞指，碧咸要求在專門放飲品的雪櫃中，所有飲品必須以對稱的形式擺放。他要求飲品數量必須為雙數，如果有3罐同款飲品，他會選擇扔掉其中一罐確保整齊。

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責任編輯：鄭錦玲

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