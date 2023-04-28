【蘋果跪低】迎合歐盟《數碼服務法》　蘋果破天荒公開App Store使用人數

▲ 蘋果近日被迫公開歐洲市場iOS、iPadOS、tvOS和watchOS的App Store每日活躍用戶數字，就連Books和Podcast的付費訂閱人數，均全部公開。

歐盟近日宣布，要求Amazon Store、蘋果App Store等19項大型網路服務，必須在8月25日前遵循《數碼服務法》，否則便可能面臨龐大罰款。為遵守法規，蘋果近日罕有地公開App Store於歐洲市場的每月活躍用戶人數。

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蘋果近日被迫公開歐洲市場iOS、iPadOS、tvOS和watchOS的App Store每日活躍用戶數字，就連Books和Podcast的付費訂閱人數，均全部公開。其中iOS App Store的歐洲每月活躍用戶數目為1.01億、iPadOS則是2,300萬、macOS為600萬、 tvOS就是100萬、 watchOS的活躍用戶數少於100萬。而Books和Podcast的付費訂閱數字，同樣少於100萬。

事實上，歐盟表示只會將每月活躍用戶數目超過4,500萬的大型平台，納入監管範圍。但蘋果就認為，應該將不同系統的App Store視為獨立平台，因此目前只有iOS App Store需要符合要求。但蘋果也強調，由於《數碼服務法》的目標與該企保護消費者的理念一致，所以也將會調整iPadOS、tvOS和watchOS的App Store，遵守《數碼服務法》要求，保護兒童免受廣告宣傳、限制錯誤訊息等。

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責任編輯：曾曉汶

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