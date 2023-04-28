【港元定存】3個月港元定存最高4厘 虛銀突擊推破頂息

▲ 不少港元定存超高息於4月底截止。

4月已屆尾聲，港元拆息全面抽升，隔夜息更突破3厘，刺激全周共有8間銀行加港元定期存款息，竟乏業界一面倒減息，為今年首現。

虛銀平安壹賬通（PAOB）重手加息 3個月年息4厘晉榜首

月尾壓軸加息包括平保（02318）牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB），今天（4月28日）勁加3個月年息1厘，新息率衝上4厘。

而日前大眾銀行一周兩連加，提高1年期0.1厘，新報3.7厘；信銀國際一周兩連加，微升半年期0.05厘至3.65厘；建行亞洲更一周5連加，累升3個月年息0.13厘至3.63厘；交銀香港一周兩連加，稍加1年期0.05厘至3.5厘；花旗上調3個月或以上年息，1年期加0.1厘至3.3厘；星展調升3個月以上年息，當中1年期上調0.25厘至3.15厘；且為豐盛理財或私人客戶現有續期資金推優惠，息率跟一般客戶的新錢看齊。早前頻頻劈息的大新（02356），終掉頭加息，目前4個月、5個月、半年、9個月及1年調升0.2厘後，皆劃一重上3厘。

集友3個月享3.35厘、6個月3.55厘 截止期延至下周四

至於集友剛把3個月享3.35厘及半年3.55厘的截止期，順延至下周四（5月4日）。而TOM集團（02383）有份的虛擬銀行匯立（WeLab Bank）卻短減長加，下調半年及9個月0.2厘，半年的新息率險守3厘，9個月報3.2厘；卻加1年0.1厘至3.4厘。

展望5月開局的市況，全球聚焦下周超級星期四，聯儲局議息是否如預期加0.25厘外；投資者亦緊盯下周二（2日）港府公布首季本地生產總值初步預估（5月12日正式公布首季GDP修訂數據），現時市場預測呈大分歧，花旗料首季只升1.3%、上商料升1.5%、港大香港經濟及商業策略研究所料升1.8%、星展香港經濟師謝家曦卻大膽預估或急彈逾6%。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，香港GDP按年增長預測首季料升1.3% 、次季3.3% 、第三季加快至6.7%、 以及末季6.5%。至於今年全年預測料升4.5%， 明年再升3.7%。



市料經濟復甦步伐影響貸款需求，令銀行高息吸存有較多出路。而星展的謝家曦最進取，料今年全年本港GDP勁彈6.5%。

定存優惠息多於月底屆滿 追息族宜趁早鎖息

此外，提醒追息族，不少優惠於4月底屆滿，例如華僑永亨半年享4.18厘，工銀亞洲3個月享3.8厘等。面對持續4個月的劈息浪，料業界普遍不再順延超高息，下周的定存息唯恐出現大變化。

活期戰綫方面，星展銀行e$aver 4月份推活期存款優惠，現有客戶登記並存入合資格新錢至多種貨幣儲蓄戶口，新資金可享4.1厘港元活期存款年利率及5厘美元活期息，亦於本周末到期。

自從本港走資加劇，銀行總結餘已跌穿500億元，跌至逾14年低位，4月底終於出現全周加定存息的銀行數目多於減息，乃今年首次出現，市料業界在半年結前為補充流動性早作備戰。

1個月拆息8連升，突破3.3厘。長假期前夕，市場觀望氣氛甚濃；惟虛銀仍重手加息，令4月煞科周再有創新高的破頂息，遂令3個月的高息榜再大執位，因PAOB一周兩連加，累升3個月1.4厘，衝破4厘而一躍晉級榜首，取代工銀亞洲的3.8厘，也是唯一的虛銀問鼎高息王；東亞（00023）及花旗卻跌出三甲榜。

同樣，1年期有少改動，基於大眾銀行提高0.1厘至3.7厘，由第3位升級至亞軍，跟富邦看齊；可惜，稍輸給同系的大眾財務、「財仔」以3.75厘續問鼎榜首。

縱使傳統銀行及虛銀鬥加息，但仍較今年初的5厘息有距離，定期存款更罕有跑輸樓價，差餉物業估價署剛公布官方樓價指數，本港住宅樓價3連升，首季累漲近5%；反觀1年定存的高息王只得3.75厘。

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綜觀4大行的定存息︰

3個月︰

滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）3.1厘

恒生（00011）3.09厘

渣打香港（02888）3厘（只供中小企客戶）

半年期︰中銀、滙豐及渣打3.2厘

恒生3.19厘

1年期︰滙豐、中銀及渣打3.4厘

恒生3.1厘

計及中小行的高息榜︰

7天︰恒生（00011）10.9厘

1個月呈雙冠王︰

*富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指計及基本及額外年利率，推薦人最多賺息410元

*滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

3個月︰平安壹賬通（PAOB）4厘

半年期︰華僑永亨4.18厘（4月30日截止）

1年期︰大眾財務3.75厘

2年期︰招商永隆 3厘

那邊廂，檢視虛銀高息榜︰

因PAOB重手加短中長息至逾3厘，更令3個月期重上4厘，大幅拋離小米（01810）擁有的虛銀天星（AirStar Bank）的2.95厘而奪冠。而匯立短減長加1年期至3.4厘，追貼livibank，齊膺雙冠王。

各存期最高息︰

1個月︰工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份虛擬銀行富融（Fusion Bank）的10厘（基本利率再加額外年利率），成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，推薦人最多賺息410元。若只推薦首名新戶，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；優惠至5月31日。

3個月︰平安壹賬通（PAOB）4厘

半年期︰富融3.4厘

1年期︰中銀香港、京東數科及怡和系有份虛銀livi bank、以及匯立齊報3.4厘，跑贏眾安（ZA Bank）的3.31厘，渣打香港牽頭虛銀Mox Bank及PAOB的3.3厘；天星的3.1厘與富融的3厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君