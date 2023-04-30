湯文亮：招標是最愚蠢的賣樓方法

有老友聽從物業代理意見，將一個非常優質物業招標，筆者對他說，招標賣樓只會令業主心碎，因為最高標都與業主心目中的價錢相距很遠，所以，現在除了政府仍然用招標賣地之外，已經不見有業主用招標賣樓。

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招標賣樓 自貶身價

老友不同意，他說物業代理早已表示，賣不出不會收錢，他沒有損失。老友以為沒有損失，他不會知道，價值1億元的物業，在招標之後，可能只值7,000萬元，因為最高標也只是5,000萬元。招標賣樓，其實是自貶身價。至於物業代理為何明知招標很難將物業出售，但仍會說賣不出不收錢。這是物業代理吸客方法之一，用些少廣告費就可以收集一大堆有心買樓的人，是非常值得。

大家又不要以為落標的人，一定持有「執死雞」心態，其實是有不少真正打算買樓的人。不過，標書的條件很辣，功能好似一份買家不可撤換的買賣合約，業主當然有權不賣。基於這個原因，不少落標的人都會將標價自動降低，擔心在入標之後，局勢有甚麼變化。例如，較早前政府以低價標售地王，遇到這個情況，即使是業主仍未簽妥作實，落標人士仍然要損失訂金。如果落標價高，就會陷入兩難，這就是落標價經常大幅低於市價的原因。

出價太低 影響全港

大家又不要以為那些以低價落標的人很醒目，除非他們沒有物業，低價落標即是將自己的物業降值。政府以低價出售旺角地王之後，令持有同類型物業的業主心碎，因為他們的物業價值被地王拖累。

既然有此擔心，筆者不明白有地產商以農地價格落標買地王。如果他成功，全香港業主都會受影響。所以，不打算買就不要低價落標，以免影響香港的物業價值，正式是損人不利己。

節錄自第807期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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