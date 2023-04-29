【玄人‧峰語@iM網欄】行運一條龍 中年人要聽內心好聲音

作為一個中年人，自問對大台的「中年好聲音」節目特別留意，原因是節目唱歌比賽還是其次，重點是給中年人一個追夢的機會。對於追夢，很多人都認為只是年青人的專利，老了就應該讓路，不要阻着地球轉，然而這種思維，對我這一代奮鬥多年的人很不公道的。佛家有云「眾生平等」，而這所謂平等，不是我們字面上認知的「公平」、「共富」、而是一個相對上的概念，意思是人人都可以為自己想要的東西奮鬥、學習、追求。

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奪冠者在賽後的一番感言中，其中一段是引述網民在他比賽初期對留言：「要紅早就紅了，不用等到今天啦！」，為參賽者撥下冷水。如果以一般人的眼光及視野維度，有這種批判是可以理解的，但在我們玄學人眼中，中年可以完夢根本是平常不過的事，因為我們去看一個人的成敗，從來關鍵都在甚麼時間時來運到，所以世間上沒有什麼是不可能得，只要緣份到了，要的東西就自然來到我們面前。因此，如果我是組網民留言，我會寫「要紅的人早有種子，等到今天適逢其會時機到了。」

在我的算命例子，很多大企業的高管，TOP SALES及出色的生意人，都大不乏中年行運之輩。事實上，如果給我去揀，我都寧願中年行好運，因為人生要有一定的閱歷、經驗、挫折，才會珍惜及把握機遇，沒有相關經險是應付不來的。再者，人有了經歷按理是會更加惜緣，凡事亦可以從多角度去參詳，變相做事更易事半功倍，因此對於很多人而言，中年才是真正的黃金時間。

我有些年輕的同事及朋友，他們對於該節目中的中年人剖白，多少有些嗤之以鼻的態度，原因是他們認為參賽者賣弄苦情、賣弄過去的經歷，以營造自己上進的經過，戲劇化了整件事。任何媒體節目都要有一定程度的戲劇化，才可吸引人收看，問題是戲劇化背後的故事，其實是很多中年人現在遇到的問題，而這些問題，很多批評者是未有遇過的。

中年人面對最大的關卡是「中年危機」，通常是事業上的遇上樽頸位、家庭壓力，身體狀況走下坡，更甚者就是跟不上時代步伐，遭到社會慢慢淘汰。但往往是這個時候，人生有所歷練而多了解了自己，知道自己想要些甚麼，那些不合自己。可惜是，正當自己有所參悟之時，卻是人生包袱最重的一刻，很多時候都是身不由己去順應客觀的框架繼續生存，久而久之就沒有自我。

真心講句，人只活一次，在能力許可下，追夢也好，做自己想做的東西也好，都只是一個代名詞而已，說白一點就是要同自己交代。這一代雖不算生於戰亂，卻處於前所未見的憂患當中，有些客觀事情既然改變不了，就只聽聽自己內心的聲音，只要不會影響他人，那便想做就去做。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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