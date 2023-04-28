【香港樓市】金管局：負資產單季削近半至6379宗、經絡料可回落至千宗以下　3月樓按申請回升近19%

▲ 【香港樓市】金管局：負資產單季削近半至6379宗 3月樓按申請回升近19%

金管局公布最新負資產、住宅按揭數據，至3月底，負資產住宅按揭貸款宗數為6,379宗，較去年第四季末12,164宗跌48%。負資產住宅按揭貸款金額也由前一季度663億元跌至344億元，無抵押部分金由25億元跌至7億元。

至季末，拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.04%。

金管局表示，這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。不過，該局重申，數據不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

首季樓市「小陽春」對物業估價取態趨正面

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年首季樓市出現「小陽春」，交投量有所回升，樓價亦出現升勢，銀行積極爭取按揭業務，對物業估價取態轉趨正面。因樓價由低位反彈，使負資產個案亦有顯著回落，而現時利淡消息已逐步被市場消化，對樓按市場有正面支持作用，如樓價年內繼續穩步回升，負資產宗數仍有下調空間，更有望回落至千宗以下。

金管局：3月住宅按揭申請單月增近19%

另外，金管局公布，3月當月住宅按揭貸款申請按月增18.9%至11,553宗，新批出貸款額按月增31.5%至449.42億元，涉及9364宗，平均貸款額為480萬元，按揭比率平均為59.6%。

當月新批按揭貸款，以港元銀行同業拆息為基礎的貸款（即H按）佔86.6%，較2月高出10.3百分點，而以最優惠利率為基礎的貸款（即P按）佔9.1%，較2月低11百分點。

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