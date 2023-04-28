【小米1810】印度8歲女童因手機過熱爆炸傷重不治　據報為紅米手機、小米：尚未有定論

▲ 印度8歲女童因手機過熱爆炸傷重不治 據報為紅米手機、小米：尚未有定論

外電報道，當地時間周一（24日）晚，印度喀拉拉邦一名8歲女童Adithyasree在觀看影片期間，其紅米手機突然爆炸，導致右手掌和面部嚴重受傷，送院後已傷重不治。

報道指，女童使用的是3年前購入的紅米手機，在意外發生前3個月才換新電池。Adithyasree親戚回應指，她平日經常使用手機看動畫，加上近日是學校假期，故每日的使用時間大增，可能令手機電池過熱引至爆炸。

▲ （來源：Marunadan TV Youtube 頻道）

當地警方指，正沿電池是否原廠的方向調查。

小米 （01810） 印度發言人表示，目前尚未有定論涉事是紅米手機，正與當局合作徹查事件，與此同時，以任何必要的方式支持女童的家人。他又指，小米印度非常重視客戶安全。

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記者：伍鍵文