日本央行公佈維持超低利率 但會審查其現有貨幣政策

日本央行（BOJ）周五（28日）公佈維持超低利率，但宣布對其貨幣政策進行廣泛審查，為新任行長植田和男逐步取消前任黑田東彥的大規模刺激計劃奠定了基礎。

正如廣泛預期的那樣，日本央行沒有改變其收益率曲線控制（YCC）政策，然而，它修改了其未來的指導，取消了將利率保持在 「當前或更低水平 」的承諾，並補充說，鑑於經濟的不確定性，它將「耐心地繼續實施貨幣寬鬆政策」。

央行還表示，它將研究過去25年中為戰勝通貨緊縮而採取的各種貨幣寬鬆措施及其對經濟和價格的影響。





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它在宣布政策決定的聲明中說：「央行已決定對貨幣政策進行廣泛的審查，計劃的時間框架約為1至1.5年。

雖然審查可能為未來調整日本央行長期以來的超寬鬆政策打開空間，但一些分析師表示，其漫長的時間框架可能意味著任何變化都將緩慢到來。

日本央行維持其YCC政策不變，該政策設定的短期利率目標為-0.1%，10年期債券收益率為零左右。

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報告顯示，在周五發布的最新季度預測中，日本央行將截至2024年3月的本財政年度的核心消費通脹率上調至1.8%，下一年度為2.0%。根據此前在1月份的預測，日本央行預計今年的通脹率為1.6%，2024財年為1.8%。

但委員會預計通脹率將在2025財年放緩至1.6%，並表示這一價格前景的風險偏向於下行，這表明日本央行將不急於加息。

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記者：張瑋婷