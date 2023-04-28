【MPF】李家超：取消強積金對沖安排於2025年5月1日生效　僱主不可用MPF供款抵銷遣散費及長期服務金

▲ 【MPF】李家超：取消強積金對沖安排於2025年5月1日生效

行政長官李家超於勞動節酒會上宣布，取消強積金對沖安排將於2025年5月1日生效。取消強積金對沖安排，意味日後僱主不可以用強積金僱主供款的部分，抵銷裁員或結業時僱員應得的遣散費和長期服務金。不過，由於法例不具追溯力，故在取消強積金對沖生效前，遣散費或長期服務金仍然可被強積金所對沖。

在現行強積金條例下，僱主可以使用由僱主為僱員作出的5%強制性供款及自願性強積金供款，抵銷根據《僱傭條例》須向僱員支付的長期服務金或遣散費，但僱員每個月作出的5%強制性供款或自願性供款，則不適用於強積金對沖機制。

政府推25年資助計劃分擔僱主取消「對沖」後的支出

不過，立法會於2022年6月通過《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，旨在取消使用強積金制度下，僱主以其強制性供款累算權益，用作抵銷遣散費及長期服務金的安排。

為協助僱主適應政策轉變，政府將推出為期25年的資助計劃，分擔僱主在取消「對沖」安排後的遣散費及長期服務金支出。

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