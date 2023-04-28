【移民澳洲】迎全面改革 臨時技術移民門檻將提高

澳洲內政部長奧尼爾（Clare O’Neil）去年宣布，全面檢討澳洲移民制度。奧尼爾周四（27日）透露檢討報告部分內容，形容澳洲移民系統過時，且未能符合現時及未來對技能的需求，需提出一個更明確、長遠且整體的政策方向。

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奧尼爾透露，新制度包括2個重大變化。首先從7月1日，將提高已維持10年的臨時技術移民最低工資門檻，由現時的5.39萬澳元（約27.85萬港元）提高至7萬澳元（約36萬港元）。她亦指，現時臨時技術移民簽證持有人有機會，在今年年底前申請永居權。

據悉澳洲目前有約210萬名持有臨時移民簽證的移民，人數較2007年翻倍。奧尼爾形容，現時移民制度是官僚主義造成的噩夢，不但處理申請程序緩慢且極度複雜，亦影響計劃質素。

檢討報告亦指，現時決定申請移民的積分制度並非最佳方法。現時部分持有臨時簽證的國際學生雖然已接受教育和培訓，但最終只能從事低技術工作。

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澳洲政府計劃將移民制度分為3個層次，第一層針對具有高技能的移民，當局將加快其簽證審批速度。第二層則旨在吸引中等收入人士為主，是主流技術移民途徑，相信是將受最低工資門檻改變最多組別。

而最後一層則旨在吸引部分低薪工作出現勞工短缺問題的移民類別，澳洲政府希望藉此吸納移民，解決長者護理機構等行業人手短缺的問題。

目前未知新制度何時落實，澳洲將在下周二（5月2日）公布更多詳情。澳洲政府表示，改革將為僱主和移民提供更多確定性。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）亦指，改革將為澳洲家庭帶來重要變化。

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責任編輯：李俊儀