▲ 【業績｜油股】中石油首季盈利增12%至436億元人民幣 收入下跌

中石油 （00857） 公布，2023年第一季盈利按年增12%至436.24億元（人民幣，下同），相當於每股盈利0.24元。期內，中石油營業收入按年跌6%至7324.71億元。中石油指，上季盈利上升主要由於主要油氣產品國內銷量增加以及集團增效工作成效。

中石油表示，季內原油平均實現價格為每桶75.98美元，按年跌11.9%，而單位油氣操作成本為每桶10.57美元。

2023年第一季，中石油實現油氣當量產量4.52億桶，按年增長4.9%。其中國內油氣當量產量4.026億桶，按年增長3.3%；海外油氣當量產量4940萬桶，按年增長20.1%。

油氣、銷售業務增長 煉油化工經營利潤降

以四大經營業務板塊計，中石油首季油氣和新能源業務實現經營利潤409.96億元，按年增長5.7%，主要由於原油、天然氣銷量增長。單位油氣操作成本10.57美元/桶，按年下降2.3%， 主要由於匯率變動、燃料、動力成本增加等綜合影響。

煉油化工和新材料業務實現經營利潤84.70億元，按年下降21.3%，主要由於成品油毛利減少、銷量增長綜合影響，而化工產品價格下降、毛利減少。

銷售業務上，中石油分部經營利潤81.56億元，按年增長79.0%，主要由於國際貿易業務積極研判市場價格走勢，貿易利潤大幅增長。

天然氣銷售業務經營利潤人民幣101.36億元，按年增長13.3%，主要由於國產氣銷售及終端零售業務利潤增加。

相關文章：

【業績│油股】中石化首季少賺12%、煉化業務未如理想 煉油稅前稅潤大跌54%

【業績│油股】中海油桶油成本下降7.7%至28.22美元 CFO：未來成本仍有再跌空間 首季純利倒退6%至321億元（第二版）

【業績｜油股】中石油去年多賺62%至近1494億元 末期息增逾倍至0.22元人幣

編輯：麥德銘