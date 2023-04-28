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【業績│銀行股】中銀香港首季提取減值準備前的經營溢利升14.2%　淨息差按季收窄15基點至1.5%

股市 16:53 2023/04/28

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【業績│銀行股】中銀香港首季提取減值準備前的經營溢利升14.2%　淨息差按季收窄15基點至1.5%

中銀香港 （02388） 首季提取減值準備前的經營溢利按年升14.2%至113.62億元，按季亦升36.3%；提取減值準備前的淨經營收入按年增長12.3%至152.33億元，按季亦上升9.2%。減值準備淨撥備為2.93億元，按年下降6.26億元，按季亦下降3.66億元，主要由於本年一季度宏觀前景轉好，預期信用損失模型參數有所改善。減值準備淨撥備主要由於上季度有個別公司客戶貸款評級下降，令撥備基數較高。

市場利率相對去年同期高，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入按年上升39.3%，淨息差為1.5%，按年擴闊42個基點；港元市場利率較上季度回落，令淨息差按季收窄15個基點。

存款按季增長5.5%

淨服務費及佣金收入按年下跌17.8%至25.05億元，按季則上升25.1%，按季上升主要由於貸款佣金收入回升，消費氣氛及旅遊復甦帶動信用卡及買賣貨幣佣金收入上升。

客戶存、貸款穩健發展，較2022年末分別增長5.5%及4.3%，定期、短期及通知存款增加，支儲存款則下降。貸款質量保持穩健，特定分類或減值貸款比率為0.50%，較2022年末下降0.03個百分點。客戶貸款及其他賬項的年度化信貸成本為0.08%，較去年同期下降15個基點。

相關文章：【內銀業績】交通銀行首季純利按年升5.6%　一文看清內銀首季業績

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