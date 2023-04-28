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【內銀業績】工行首季收入按年跌3.5%　 純利按年微升　一文看清內銀首季業績

股市 17:34 2023/04/28

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內銀股進入首季業績高峰期，多隻主要內銀股均在周五公布季績。本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握內銀股最新業績，迅速作部署策略。

內銀首季收入及純利變幅一覽
股份 收入（億元人民幣） 按年變幅（%） 純利（億元人民幣） 按年變幅（%）
建設銀行 （00939） 2009.5 0.9 887.4 0.3
農業銀行 （01288） 1893.7 2.3 715.5 1.8
工商銀行 （01398） 2184.6 -3.5 901.6 0.0
交通銀行 （03328） 671.8 5.5 246.3 5.6
中國銀行 （03988） 1662.2 11.8 576.6 0.5

工行首季收入按年跌3.5%

工商銀行 （01398） 首季收入按年跌3.5%，至2184.6億元（人民幣，下同），期內純利按年微升不足0.1%至901.6億元；首季不良貸款比率1.38%，與去年底持平，撥備覆蓋率213.57%，較去年底升4.1個百分點；平均資產回報（ROA）率為0.89%；淨資產收益率（ROE）則為11.22% ，按年跌0.93個百分點。

公司首季淨利息收入按年跌4.8%，至1684.1億元，淨息差為1.77%。期內手續費及佣金收入則按年跌2.9%，至404.9億元。

截至3月底，公司資本充足率為18.79%，較去年底跌0.47個百分點；一級資本充足率15.22%，按季跌0.42個百分點；核心一級資本充足率則為13.7%，較去年底跌0.34個百分點。

中行首季淨利息收入按年升7%

中國銀行 （03988） 首季收入按年升11.8%，至1662.2億元（人民幣，下同），期內純利按年升0.5%至576.6億元；首季不良貸款比率1.18%，較去年底回落0.14個百分點，不良貸款撥備覆蓋率202.56%，較去年底升13.83個百分點；平均資產回報（ROA）率為0.83%；淨資產收益率（ROE）則為11.14% ，按年跌0.85個百分點。

公司首季淨利息收入按年升7%，至1173.3億元，淨息差為1.7%。期內手續費及佣金收入則按年跌0.8%，至263.3億元。

截至3月底，公司資本充足率為17.53%，較去年底微升0.01個百分點；一級資本充足率13.79%，按季跌0.32個百分點；核心一級資本充足率則為11.63%，較去年底跌0.21個百分點。

建行首季收入純利按年均升不足1%

建設銀行 （00939） 首季收入按年升0.9%，至2009.5億元（人民幣，下同），期內純利按年升0.3%至887.4億元；首季不良貸款比率1.38%，與去年底持平，撥備覆蓋率241.68%，較去年底微升0.15個百分點；年化平均資產回報率為1%；年化加權平均淨資產收益率則為12.86% ，按年跌1.13個百分點。

公司首季淨利息收入按年跌4.1%，至1530.8億元，淨利息收益率1.83%，按季跌8個基點，主要受LPR以及市場利率整體走低影響。期內手續費及佣金收入則按年升2.6%，至430.2億元。

截至3月底，公司資本充足率為17.88%，較去年底跌0.54個百分點；一級資本充足率13.86%，按季跌0.54個百分點；核心一級資本充足率則為13.19%，較去年底跌0.5個百分點。

農行首季收入按年升逾2%

農業銀行 （01288） 首季收入按年升2.2%，至1893.7億元（人民幣，下同），期內純利按年升1.8%至715.5億元；首季不良貸款比率1.37%，與去年底持平，撥備覆蓋率302.61%，較去年底微升0.01個百分點；年化平均資產回報率和年化加權平均淨資產收益率分別為0.82%和12.6% ，按年分別跌0.12個百分點和0.79個百分點。

公司首季淨利息收入按年跌3.5%，至1456.1億元，淨利息收益率1.7%。期內手續費及佣金收入則按年升2.8%，至325.5億元。

截至3月底，公司資本充足率為16.8%，較去年底跌0.4個百分點；一級資本充足率12.76%，按季跌0.61個百分點；核心一級資本充足率則為10.7%，較去年底跌0.45個百分點。

交銀首季收入純利按年均升逾5%

交通銀行 （03328） 首季收入按年升5.5%，至671.8億元（人民幣，下同），期內純利按年升5.6%，至246.3億元；期內不良貸款比率按季跌0.01個百分點至1.34%，撥備覆蓋率183.25%，較去年底上升2.57個百分點；年化平均資產回報率和年化加權平均淨資產收益率分別為0.75%和11.47% ，按年分別跌0.03個百分點和0.21個百分點。

公司首季淨利息收入按年跌4.4%，至406.5億元，淨利息收益率按年跌23個基點至1.33%，主要是資產端受LPR多次下調，持續讓利實體經濟及存量貸款重定價等多重因素影響。期內手續費及佣金收入則按年跌7.7%，至126.9億元。

截至3月底，公司資本充足率為14.79%，較去年底跌0.18個百分點；一級資本充足率12.07%，按季跌0.11個百分點；核心一級資本充足率則為10.03%，較去年底跌0.03個百分點。

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編輯：葉志偉

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