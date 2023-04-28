【科技一周回顧】ChatGPT允許用户關閉對話記錄　《哈利波特》版他媽哥池開放預購

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【ChatGPT新功能】ChatGPT允許用户關閉對話記錄 避免用作AI模型訓練

大型人工智能（AI）模型需要用海量數據訓練，以提供更精確的答案。但有關數據有機會涉及用户不願被保存的資料。為釋除用戶疑慮，OpenAI所開發的ChatGPT 25日開始允許用户關閉聊天記錄，防止記錄被用作訓練AI模型。

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2/【童年回憶】《哈利波特》版他媽哥池開放預購 可養育25款魔法生物

由萬代（BANDAI）所推出的掌上電子寵物「他媽哥池（Tamagotchi）」，一直深受大人小朋友歡迎，BANDAI更會不斷推出特別版他媽哥池，來吸引新玩家以及留住就玩家。近日BANDAI宣布，與電影公司華納兄弟合作推出《哈利波特》版他媽哥池，即日起開放預購，7月底上市，價格為2,860日元（約168港元）。

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3/【電話亭數碼化】香港電訊推智慧電話亭 首部座落銅鑼灣

因手提電話的普及，傳統公共電話亭逐漸被淘汰，有部份地方選擇將其拆除，亦有些城市選擇為電話亭轉型。香港電訊27日宣布，推出智慧電話亭先導計劃，首部智慧電話亭座落銅鑼灣，第二座則預期於五月在中環安裝。

4/【Gmail騙局】黑客冒充Google發送「祝賀電郵」 誘用戶領獎點擊惡意連結

網絡釣魚層出不窮，主要目的是欺騙用戶點擊惡意連結，從而盜取個人資料。近日有黑客針對Gmail用戶，假借Google名義發送「祝賀電郵」，然後誘使用點擊惡意連結，從中竊取個資和信用卡訊息等資料。

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責任編輯：曾曉汶

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