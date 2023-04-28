【交通津貼】交通費補貼計劃延長半年　補貼上限維持500元

運輸署今日（28日）提醒市民，公共交通費用補貼計劃臨時特別措施再延長六個月，至今年10月31日。

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運輸署亦提醒市民，每月十六日起可領取上一個月的公共交通費用補貼，領取每月補貼的有效期為三個月。

政府早前推出臨時特別措施，將計劃的每月交通開支水平暫時由400元放寬至200元，並將每月補貼上限暫時由400元提高至500元。

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政府在2023／24年度《財政預算案》中宣布，將上述臨時特別措施再延長六個月至今年10月底。換言之，在今年5月1日至10月31日期間，政府會繼續就市民每月超出200元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，而每張八達通的補貼金額以每月500元為上限。

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