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通車在即 中銀集團保險「港車北上」保單首日告捷

iMoney智富 10:30 2023/05/02

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期盼已久的「港車北上」政策昨日正式公佈，將於6月1日接受申請，7月1日通車。中銀集團保險積極響應，助力「港車北上」，即時推出「港粵通汽車險（等效先認附加保障）」並於開售後5分鐘內開出首張保單，首日成功售出12張保單。

「港粵通汽車險（等效先認附加保障）」提供等同內地「機動車交通事故責任強制保險」和「機動車商業保險」的保障，為香港私家車車主及駕駛人士提供經港珠澳大橋進出廣東省駕車北上的一站式車險服務。保障包括：

●    「港珠澳大橋香港跨境車輛内地交强險等效保險」
        - 第三者責任保障高達20萬人民幣 (包括第三者人身傷亡、醫療費用、財產損失)

●    「港珠澳大橋香港跨境車輛商業保險」
        - 第三者責任保障額度至最高達500萬人民幣
        - 可自選車上人員責任保障，保額每人10萬人民幣

為客戶提供不含港、澳地區的廣東省境內在《機動車交通事故責任強制保險條例》法律及行政法規下發生交通意外引致第三者的死亡或身體受傷及／或財產損毀的保障或賠償。

限時網上投保優惠現正進行中，由即日起至2023年6月30日(包括首尾兩天)，首100名客戶成功經中銀集團保險網站網上投保「港粵通汽車險」短期30天保障，可獲贈HK$50超市禮券乙張。名額有限，先到先得!

立即投保：https://www5.bocgins.com/index.html?url=html/home/product_details.html&productId=010401&tab=gdhk
推廣詳情：https://www.bocgins.com/index.html?url=html/home/news_details.html&newsID=TN23042814360501

作為中國銀行股份有限公司的全資附屬機構，中銀集團保險憑藉龐大的集團網絡、深度契合的銀保協同和雄厚的專業實力，不斷發展壯大。近年隨著數字化轉型步伐的不斷加快，特色優勢進一步形成，保費收入與承保利潤快速增長，業務規模不斷擴大，市場份額持續提升。未來，中銀集團保險將繼續背靠中銀集團，緊密圍繞客戶需求，充分發揮數字化優勢，適時推出更為多元的保險產品，持續優化投保及索償流程，為客戶提供更為便捷、優質、專業的保險服務。

（特約）

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