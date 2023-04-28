【開心香港】新地旗下商場派逾10萬張優惠券　$1換購iPad Pro、1折買按摩椅

即將迎來疫後首個五一黃金周，新鴻基地產15大商場就斥資斥資1,500萬加碼消費獎賞，憑指定消費可賺取電子優惠券回贈、倍數積分等，並夥拍大眾點評派發逾10萬張立減券，催谷本地及旅客消費。

【開心香港】4.29全港戲院日睇戲劃一$30、周四早上11時預售 MCL：網上限購10張（附搶飛詳情）

4月29日起一連9天，顧客於apm、大埔超級城、元朗廣場、新翠商場、新都廣場及置富南區廣場，以電子消費滿$3,000可換領$400電子購物/餐飲優惠券；消費滿$8,000換領$1500電子購物/餐飲優惠券，最高可獲$1,900優惠券，兼同時賺取積分。

大眾點評合作派發逾10萬張立減券

關注apm、大埔超級城、wwwtc mall、元朗廣場及新都廣場的商場微信服務號，可下載逾100個商戶獨家旅客電子優惠及獎賞，同時上述5大商場亦與大眾點評合作派發逾10萬張立減券，無須消費即可下載大禮包，全面滿足旅客各類消費。

apm於5月13日舉行開心感謝日，以電子貨幣消費滿指定金額，即可以低至$1換購包括iPhone14、Apple MacBook Pro、Dyson空氣清新機及OSIM迷你天王椅等。即日起至5月31日，大埔超級城亦推出感謝月，The Point會員於商場以電子消費滿指定金額，即有機會以低至$1換購包括iPad Pro、掃拖機器人等，並聯同場內逾百個商戶提供多款精選貨品以「一折」、「買一送一」發售。

【五一黃金周】新地12大商場斥資1千萬元 迎通關後首黃金周

責任編輯：李智賢

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