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眼見未為真？挪威攝記出影集用AI「炮製」假新聞

環球社會熱點 17:00 2023/04/28

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人工智能（AI）技術已進入大眾生活，更有人利用AI生成天主教教宗方濟各（Pope Francis）著名牌羽絨外套等圖片，但AI改圖熱潮也令人憂慮會加劇假新聞產業的發展。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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