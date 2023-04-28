眼見未為真？挪威攝記出影集用AI「炮製」假新聞 環球社會熱點 17:00 2023/04/28 分享： 分享： 人工智能（AI）技術已進入大眾生活，更有人利用AI生成天主教教宗方濟各（Pope Francis）著名牌羽絨外套等圖片，但AI改圖熱潮也令人憂慮會加劇假新聞產業的發展。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 微軟AI領域處領先地位 Google核心業務受威脅 2023/04/27 微軟AI領域處領先地位 Google核心業務受威脅 AI模擬哈里梅根演經典電影 邊個情景最似真？ 2023/04/25 AI模擬哈里梅根演經典電影 邊個情景最似真？ 美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」 2023/04/19 美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」 美網紅用ChatGPT編導影片 狠批「最差一次」 2023/04/19 美網紅用ChatGPT編導影片 狠批「最差一次」 馬斯克將推自家AI平台 警告AI或毀滅人類文明 2023/04/18 馬斯克將推自家AI平台 警告AI或毀滅人類文明 你可能感興趣 微軟AI領域處領先地位 Google核心業務受威脅 14:01 2023/04/27 微軟AI領域處領先地位 Google核心業務受威脅 AI模擬哈里梅根演經典電影 邊個情景最似真？ 10:20 2023/04/25 AI模擬哈里梅根演經典電影 邊個情景最似真？ 美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」 15:06 2023/04/19 美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」 最新專欄文章 更多 美兩黨分歧加深 道德原則成分野 2023/04/22 美兩黨分歧加深 道德原則成分野 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 2023/04/21 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 美檢察官內訌 特朗普去年未被控 2023/04/15 美檢察官內訌 特朗普去年未被控 特朗普案前檢察官爆内幕 去年倡刑事檢控受阻 2023/04/14 特朗普案前檢察官爆内幕 去年倡刑事檢控受阻 當代藝品何價？ 經銷商炮製神話 2023/04/01 當代藝品何價？ 經銷商炮製神話 人工智能 假新聞 選舉 記者 攝影師 北馬其頓 攝影 挪威