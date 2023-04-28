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北區私樓空置率9.8%冠全港　黃大仙最低　跌至0.3%

股樓投資 16:44 2023/04/28

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據差餉物業估價署公布的《香港物業報告2023》顯示，截至2022年底，私樓空置率為4.4%，按年升0.3個百分點。以18區劃分，北區空置率最高，達9.5%；黃大仙區最低，空置率低見0.3%。若以空置量計，九龍城區最多，空置量達8,179伙；黃大仙區最少，只有65伙單位空置。（詳見下圖

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值得留意的是，2021年北區空置率低見1.9%，只有533伙單位空置，但2022年大升至9.5%，一年急漲7.6個百分點。相信這與該區去年有新盤落成，但未獲發滿意紙或轉讓同意書有關。根據差估署的空置量定義：「空置量是指在年底進行普查時，實際上未被佔用的單位數目。正在裝修的物業均界定為空置。此外，有些單位在佔用許可證發出後，因未獲發滿意紙或轉讓同意書而空置。即使是已售出的物業也可能仍然空置，有待業主或租客日後佔用。空置量數字涵蓋總存量，並非單指新發展項目。」 

報告指出，截至去年底，全港私樓空置量升至54,967個單位，其中有7,875個於佔用許可證發出後仍未獲發滿意紙或轉讓同意書。  

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撰文 : 黃卓賢

北區 九龍城區 黃大仙區 一手市場 空置率 私人屋苑

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