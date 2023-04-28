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【中國經濟】滙豐研究調高內地今年經濟增長預測至6.3%　料全年消費有雙位數增長

宏觀解讀 16:19 2023/04/28

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【中國經濟】滙豐研究調高內地今年經濟增長預測至6.3%　料全年消費有雙位數增長

内地首季經濟按年增長4.5%，滙豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶指，内地經濟復甦速度較預期快，將内地2023年經濟預測由5.6%上調至6.3%，但隨復甦層面趨廣泛，未來增長動力或會稍為降溫，故此將2024年經濟增長預測，由5.5%下調至5%。

滙豐表示，消費是內地經濟復甦的主要動力，預期消費者會繼續花費，但各類消費的復甦步伐並不一致，國内旅游大致恢復，而國外旅遊需時返回疫情前水平，預計今年全年内地消費將達雙位數增長。

內地房地產市場漸見曙光

房地產方面，雖然整體房地產業仍需時間才能趨於穩定，但在一系列政策支持下，按揭利率下降，購房要求亦有所放寬，加上開發商獲得更多融資支持，房地產市場漸見曙光，其中3月份内房銷售數據自2021年中首次回復正增長。

現時環球需求未見穩定，青年就業市場仍然受壓，相信當局將繼續以促進增長為政策核心，持續透過金融及貨幣政策提供支撐，保持製造業及基建方面的投資，支持更全面廣泛的經濟復甦。

相關文章：【中國經濟】中央政治局會議：經濟內生動力還不強　提多項政策方向、重視通用人工智能發展

相關文章：【宏觀分析】港大分析：中國經濟減速早於15年前發生　促關注民企被併、共同富裕政策影響

編輯：陳韻妍

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