【回鄉證過期】於2020年初至今年底過期證持有者 延長有效期至今年12月31日

疫情過去，不少人計劃回鄉探親，可惜證件過期，未能出關，要換領證件在網上的預約爆滿，最快排到9月。不過今日中國出入境管理局公布，由5月8日開始，對有有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，證件有效期限統一延長至2023年12月31日，適用於香港及澳門居民。

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

或許當局留意到太多人回鄉證過期，但辦證機構超出負荷，因而有了這個改變，讓一眾想回鄉的港人有一個方便之利了。 不過記得出關前都要檢查證件有效期限截止日期是否在2020年1月1日至2023年12月30日的港澳居民來往內地通行證。

【中興業績】中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機