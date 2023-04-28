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【回鄉證過期】於2020年初至今年底過期證持有者 延長有效期至今年12月31日

理財智慧 17:02 2023/04/28

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疫情過去，不少人計劃回鄉探親，可惜證件過期，未能出關，要換領證件在網上的預約爆滿，最快排到9月。不過今日中國出入境管理局公布，由5月8日開始，對有有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，證件有效期限統一延長至2023年12月31日，適用於香港及澳門居民。

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

或許當局留意到太多人回鄉證過期，但辦證機構超出負荷，因而有了這個改變，讓一眾想回鄉的港人有一個方便之利了。 不過記得出關前都要檢查證件有效期限截止日期是否在2020年1月1日至2023年12月30日的港澳居民來往內地通行證。

【中興業績】中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業【見下頁

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撰文 : 陳玉蓮

澳門 證件 DJ 出入境管制 財務自由 疫情 回鄉證 港股 經濟

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