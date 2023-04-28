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【Twitter改革】無法支付5萬美元API月費　紐約公共交通系統被迫停用Twitter帳戶

科技 16:24 2023/04/28

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紐約大都會運輸署（MTA）宣布，將不再透過Twitter向乘客提供服務提醒等信息。

Twitter今年2月宣布，限制免費API存取並推出不同方案，收取用戶月費。不過在相關措施實施後，管理美國紐約市公共交通的機構紐約大都會運輸署（MTA）指出，Twitter要求MTA每月支付5萬美元（約39萬港元），以繼續訪問Twitter的API，MTA隨即表示強烈不滿，並宣布將不再透過Twitter向乘客提供服務提醒等信息。

【Twitter改革】Twitter新措施　禁未登入人士使用搜尋功能

【Twitter藍剔】Twitter免費藍剔回歸　過百萬追蹤帳號重獲認證

據The Verge報道指，MTA不再於Twitter上發布信息，理由是對該平台的可靠性表示懷疑。MTA將會繼續於其官方網站、應用程式、電子郵件等方法向用戶發放提醒訊息。MTA所有向乘客提供實時服務更新的Twitter賬戶，包括：@NYCTSubway、@NYCTBus、@LIRR和@ metronnorth，將不會再更新。

New York Post報道也提及，MTA官員透露Twitter曾要求MTA每月支付5萬美元，以繼續使用Twitter API。MTA代理首席客戶總監兼高級顧問Shanifah Rieara也表示，認為付費是最佳利用資源的方法，尤其MTA本來就有自家平台，「我們希望通過所有平台與客戶溝通，但我們需要一個可靠、一致和最安全的平台。」

【Twitter改革】Elon Musk兌現承諾　GitHub公開Twitter演算法原始碼

責任編輯：曾曉汶

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