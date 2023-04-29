【餓「新」嘗啖＠iM網】秀色可餐 高雄遠山望月

疫情後個個出遊，最近連台灣也通關，馬上往台灣走一趟。台北去得多，這次選了較冷門的高雄和台東自駕遊。反正是報復式出遊，反正台灣也去過無數次，所以沒有太多的期盼，就是逍遙遊，沒啥目的地吃喝玩樂。沒想到，竟讓我們找到一處溫泉風呂，櫻花（泰國櫻）盛放，而且遊人不多，燦爛而不囂張，寧靜而又洋溢鳥鳴蛙叫，有山有雲有花海，即使很普通的火鍋與BBQ，也份外與眾不同。都說環境影響心態，而心態左右了一切，好的心情，身邊的一切都因而變得美好。

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高雄這城市一點也不特別，只不過比台北多了一個輕軌車（類似屯門的輕鐵），而火車軌又種滿綠茵，有那麼一點點新意。所以玩高雄，不要待在城中，驅車直達六龜、寶來。沿途吃些小店的農家菜，他們利用寶來盛產的梅子來醃製調味，搭配雞肉、豬肉、豆腐、青菜，烹調出梅子口味的台式小菜，還算不錯。

終於到達目的地遠山望月溫泉渡假區，本來昏昏欲睡，一見到這環境，立馬精神為之一振。

園內種滿上千棵花旗樹，這樹又名泰國櫻，粉紅嬌嫩，又生得高高在上，適值三至四月花期，滿園盛放，那麼的自由奔放肆無忌憚，偶然微風吹過，花香花瓣紛飛，花瓣雨美得醉人，最難得的，這裏沒有喧嘩沒有人群，走來走去都撞不到十個人（我們除外），滿園春色，我們獨享，怎會不爽？

這裏可以自帶帳逢野外露營，也有豪華版營帳或VILLA營車可以選擇，貪新鮮的我們帳逢和卡車各要一間。卡車顧名思義就像一個貨櫃房間，但裏面應有盡有，有溫泉浸，又有後花園BBQ，最正是晚上躺在牀上，可以透過玻璃穹頂看星星，對於城市中人簡直一絕。

我住的是帳逢，但比起之前在海洋公園住的Glamping，又是另一回事，裏面超大，和一間酒店房無異，有洗水間有偌大的浴缸供人泡泉，帳逢前有休閒露台，讓你品茗賞月，雪櫃冷氣一應俱全，無一或缺！

至於晚餐，為了享受園內風光，我們就選了就地BBQ和火鍋。食物嘛，平常貨色，不過不失，重點在花下燒烤，星空相伴，秀色可餐。倒是的麻辣牛肉鍋雙人套餐，以獨家秘特製鍋底，據說麻而不辣、香醇夠味，精華在於鍋底的牛筋、牛腱及牛肚，燉滷的香 Q 軟嫩，讓人大呼過癮。看似不多的一桌食物，竟然慢食了幾個鐘。

重頭戲是泡溫泉，VILLA營車，可享冷熱雙池半露天湯屋，這裏的溫泉是出名有美膚功效，讓溫潤的碳酸氫鹽泉洗去一身疲憊，就算皮膚不變美，身心也得到療癒。至於帳逢就沒有冷泉泡，但天氣不熱，熱泡也很享受。

以為的節目就這樣結束了？還未。躺在床上，第一次聽到大自然交响曲！是那麼的有節奏有旋律，青蛙唱完，蟲蟲才出場，然後是不知名的森林小動物大合奏，那種節奏非常和諧，誰也不搶誰的時間段。大自然如此美妙，而我們，只需打開五感接受她的擁抱。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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