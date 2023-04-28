【虛擬銀行】8間虛銀去年業績出爐　Fusion Bank、Livi Bank虧損擴大　邊間蝕得最少？

▲ 【業績｜虛擬銀行】平安壹賬通銀行去年虧損收窄至1.6億、淨息差擴闊至3.56%

虛擬銀行去年業績陸續出爐，大部分虛銀稅後虧損按年收窄，且隨着虛銀推展貸款業務，淨利息收入按年增加，有5間前年錄淨利息支出，去年轉錄淨利息收入。富融、理慧稅後虧損錄得按年增加，以理慧稅後虧損較大，逾7.1億元虧損。

ZA Bank（眾安銀行）去年的年內虧損約為5億元，按年收窄9.6%，不過，按公平價值計入其他全面收益之投資證券其除稅後的公平價值變動錄得3.3億元虧損，按年飈9.7倍，令該行錄得去年除稅後全面虧損8.3億元，按年擴大43%。

一表看清各虛擬銀行2022業績概況（註：稅後虧損不包括按公允值計入其他全面收益的金融資產）

銀行 稅後虧損（億元） 按年變化（%） 淨利息收入（億元） 按年變化（%） 預期信用損失（億元） 按年變化（%） 客戶存款（億元） 眾安（ZA Bank） 4.99 -9.6 1.92 +121.3 0.49 +21.5 91.71 平安壹賬通（PAOB） 1.57 -26.7 0.94 +179.1 0.11 +223.9 21.47 富融（Fusion Bank） 5.32 +22.6 0.07 前年淨支出 0.07 +369.2 34.37 理慧（Livi Bank） 7.15 +7.3 0.09 前年淨支出 0.22 +413.5 30.98 天星（Airstar Bank） 2 -18.2 0.63 +50.5 0.33 +28.3 17.99 螞蟻（Ant Bank） 2.03 -12.6 0.15 前年淨支出 0.01 前年淨回撥 3.54 匯立（WeLab Bank） 4.58 -7.3 0.34 前年淨支出 0.34 +341.1 19.78 Mox Bank 6.32 -8.3 1.14 前年淨支出 1.07 +364.5 83.65

平安壹賬通銀行（PAOB）去年除稅後虧損約1.6億元，按年收窄27%。包括按公允價值計入其他全面收入之債務工具的公允價值變動後，該行去年全面虧損1.5億元，按年收窄29%。去年淨營業收入按年增逾1.8倍，至9690萬元，當中，淨利息收入按年增約1.8倍，至9435.3萬元，費用及佣金收入20.3萬，按年持平。PAOB指，去年淨息差擴闊至3.56%，貸存比率維持健康水平達83%，客戶貸款和墊款升31% 達17.9億元，客戶存款亦增30%至21.5億元。該行去年預期信用損失支出1067.2萬元，按年擴大2.2倍。

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記者：胡學能、伍鍵文