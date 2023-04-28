英國擬放棄今年廢除所有歐盟法例 仍保留約8成

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）有意打破脫歐承諾，計劃在今年底限期前廢除所有歐盟法例。但相關法例數量近4,000條，政府料難以按期完成，政府計劃仍保留約8成法例，引起保守黨内疑歐派不滿。

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根據原定今年12月31日生效的日落條款，近4,000條歐盟法律限期前仍未經修改或保留，將會自動失效。

辛偉誠曾多次承諾，將於今年底前審查或廢除英國法律中的所有歐盟法例，指此舉將為英國脫歐帶來實在的好處。

但貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）本周指，近4,000條歐盟法律大部分料仍會保留作為英國法律，當局到今年底料僅廢除其中800條，受影響法案料包括《產品安全標準》及《排放交易體系》。

栢丹娜向保守黨國會議員表示，政府不能草率制定改進舊歐盟法例的計劃。有指政府希望簡化監管，但認為計劃必須經逐一詳細審查及審慎考慮。

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《彭博社》去年11月引述消息指，英國政府高級官員認為無法趕及限期前廢除所有法律，早已要求辛偉誠推遲限期。

據悉，負責審查每項歐盟法例的公務員需詳盡回答25條問題，估計答案總共會達到2,000萬字。政府需要出動數千名公務員全職工作，才有可能於限期前完成計劃。

保守黨内疑歐派批評，栢丹娜顛覆了保留歐盟法例的法案原則。英媒引述政府消息人士指，由於上議院可能反對政府計劃，内閣準備讓步，栢丹娜正考慮以務實做法來推動廢除歐盟法例

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責任編輯：鄭錦玲