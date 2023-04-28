  • 27°C
香港時間 : 2023428日 (週五) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國擬放棄今年廢除所有歐盟法例 仍保留約8成

環球社會熱點 16:00 2023/04/28

分享：

分享：

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）有意打破脫歐承諾，計劃在今年底限期前廢除所有歐盟法例。但相關法例數量近4,000條，政府料難以按期完成，政府計劃仍保留約8成法例，引起保守黨内疑歐派不滿。

歐盟要求科企嚴管線上內容 否則面臨巨額罰款 【下一頁】

根據原定今年12月31日生效的日落條款，近4,000條歐盟法律限期前仍未經修改或保留，將會自動失效。

辛偉誠曾多次承諾，將於今年底前審查或廢除英國法律中的所有歐盟法例，指此舉將為英國脫歐帶來實在的好處。

但貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）本周指，近4,000條歐盟法律大部分料仍會保留作為英國法律，當局到今年底料僅廢除其中800條，受影響法案料包括《產品安全標準》及《排放交易體系》。

栢丹娜向保守黨國會議員表示，政府不能草率制定改進舊歐盟法例的計劃。有指政府希望簡化監管，但認為計劃必須經逐一詳細審查及審慎考慮。

WhatsApp推新功能 最多5部手機共用同一帳戶 【下一頁】

《彭博社》去年11月引述消息指，英國政府高級官員認為無法趕及限期前廢除所有法律，早已要求辛偉誠推遲限期。

據悉，負責審查每項歐盟法例的公務員需詳盡回答25條問題，估計答案總共會達到2,000萬字。政府需要出動數千名公務員全職工作，才有可能於限期前完成計劃。

保守黨内疑歐派批評，栢丹娜顛覆了保留歐盟法例的法案原則。英媒引述政府消息人士指，由於上議院可能反對政府計劃，内閣準備讓步，栢丹娜正考慮以務實做法來推動廢除歐盟法例

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

尹錫悅白宮國宴大展歌喉 高唱飲歌《American Pie》（有片）
今日
尹錫悅白宮國宴大展歌喉 高唱飲歌《American Pie》（有片）
特朗普批拜登等於混亂 若重返白宮誓查檢察官
今日
特朗普批拜登等於混亂 若重返白宮誓查檢察官
假澤連斯基聯絡鮑威爾對話 美方堅稱無洩密
今日
假澤連斯基聯絡鮑威爾對話 美方堅稱無洩密
【俄烏戰爭】澤連斯基強調 不能犧牲烏領土實現和平
2023/04/27
【俄烏戰爭】澤連斯基強調 不能犧牲烏領土實現和平
拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓
2023/04/27
拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓

你可能感興趣

尹錫悅白宮國宴大展歌喉 高唱飲歌《American Pie》（有片）
今日 12:57
尹錫悅白宮國宴大展歌喉 高唱飲歌《American Pie》（有片）
特朗普批拜登等於混亂 若重返白宮誓查檢察官
今日 12:40
特朗普批拜登等於混亂 若重返白宮誓查檢察官
假澤連斯基聯絡鮑威爾對話 美方堅稱無洩密
今日 10:37
假澤連斯基聯絡鮑威爾對話 美方堅稱無洩密
地緣政治 政治 辛偉誠 脫歐 歐盟 英國

上一篇文章

【俄烏戰爭】俄導彈襲烏多地最少12死 假澤連斯基與鮑威爾對話（持續更新）

下一篇文章

黑莉擔心拜登最多86歲 選民其實投票選賀錦麗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Netflix打擊共享帳戶 西班牙用戶數字急跌百萬
Netflix打擊共享帳戶 西班牙用戶數字急跌百萬
外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士
英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士
外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬
外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬
【俄烏戰爭】俄導彈襲烏多地最少12死 假澤連斯基與鮑威爾對話（持續更新）
【俄烏戰爭】俄導彈襲烏多地最少12死 假澤連斯基與鮑威爾對話（持續更新）
碧咸大仔教整三文治再出事 網民狠批非傳統美式做法
碧咸大仔教整三文治再出事 網民狠批非傳統美式做法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款