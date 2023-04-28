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【阿里總部地】杭州前書記周江勇認受賄1.93億人民幣、擇期宣判　涉土地相關事項　

宏觀解讀 15:21 2023/04/28

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【阿里總部地】杭州前書記周江勇受賄1.93億人民幣、擇期宣判　涉土地相關事項　

浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇受賄一案，安徽省滁州市中級人民法院周四（27日）開庭審理。報道指，周江勇涉及受賄1.93億多元人民幣，當庭認罪，擇期宣判。

由於周江勇墮馬前為阿里巴巴 （09988） 總部地杭州市主要領導，且當時正夕內地加強監管互聯網企業時期，其涉賄事件一度引發猜測會否與阿里巴巴、螞蟻集團以至馬雲有關聯。

周江勇控罪涉土地事項收賄提供幫助

據檢察院指控，周江勇控罪主要涉及於2001年至2021年，利用職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在工程建設、項目承攬、土地獲取等事項上提供幫助，直接或者通過其親屬非法收受他人財物，共計折合1.93億多元人民幣，提請以受賄罪追究周江勇的刑事責任。

新華網報道，庭審中，檢察機關出示相關證據，控辯發表意見後，周江勇作最後陳述並當庭表示認罪悔罪。

周江勇曾任浙江省鄞縣副縣長，象山縣縣長、縣委書記，寧波市委常委、寧波杭州灣新區開發建設管委會黨工委書記，舟山市市長、市委書記，浙江省委常委、溫州市委書記，浙江省委常委、杭州市委書記。

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編輯：麥德銘

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